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Министерство образования и науки не собирается перенимать рижские школы под свою юрисдикцию, поскольку надеется на конструктивный диалог со столичным самоуправлением. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал пресс-секретарь министра образования Карлиса Шадурскиса Мартиньш Лангратс.

Он подчеркнул, что у министерства нет конкретного плана по перенятию школ, принадлежащих рижскому самоуправлению, под свою юрисдикцию.

"Слова министра о том, что в каждом микрорайоне Риги нужны только одна средняя школа и несколько основных, чересчур преувеличены или же на них было обращено слишком большое внимание. Говоря о школах, министр ссылался на слова премьера, который говорил об этом же несколько месяцев назад, в интервью одному из ТВ-каналов. И, конечно, у нас нет никакого конкретного плана по перенятии принадлежащих рижскому самоуправлению школ под свою юрисдикцию. Мы не собираемся действовать подобным образом, поскольку надеемся, что дискуссии и разговоры с Рижской думой будут продуктивными. Уверенность в этом придают и конкретные действия отдельных самоуправлений, которые приводят в порядок и развивают свою школьную сеть", - сказал Лангратс.

Он также отметил, что, говоря о школах в микрорайонах, министр лишь пытался обрисовать нынешнюю ситуацию, при которой учеников в школах становится все меньше и уровень образования в некоторых учебных заведениях не соответствует государственным стандартам.

"Поэтому слова министра не следует воспринимать как некую норму о том, что теперь в каждом микрорайоне Риги будет только одна средняя школа. Говоря об этом, министр пытался примерно обрисовать нынешнюю ситуацию, поскольку сейчас уже понятно, что количество школьников, в том числе, в Риге, уже не такое, каким было в начале 1990-х годов. Многие школы полупустые, и совершенно не соответствуют ни требованиям 21 века, ни современным требованиям к инфраструктуре и уровню образования", - указал Лангратс.

Напомним, ранее министр образования и науки Карлис Шадурскис в интервью передаче "900 секунд" на телеканале LNT заявил, что в каждом микрорайоне Риги нужны только одна средняя школа и несколько основных. Он также отметил, что если самоуправления откажутся закрывать "лишние" учебные заведения, то правительство рассмотрит вопрос о том, чтобы перенять школы под свою юрисдикцию, и все равно их ликвидирует.