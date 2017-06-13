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Латвийская теннисистка Алена Остапенко не хотела бы переезжать на постоянное место жительство в другую страну, она считает Ригу своим домом. Об этом спортсменка заявила в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента радио Baltkom.

"В Риге бываю редко, но когда приезжаю, мне очень нравится проводить здесь время, стараюсь оставаться здесь как можно дольше. Тут моя родина и мне не хочется переезжать в какое-то другое место", - сказала Остапенко.

На вопрос о том, не стоит ли создать фан-клуб Алены по примеру такого клуба у сборной Латвии по хоккею, теннисистка сказала, что не думала об этом.

"Это, конечно, было бы очень приятно, но большинство турниров очень далеко, не думаю, что все смогли бы приехать. Пока я об этом не думала", - сказала Остапенко.

10 июня Алена Остапенко обыграла в финале "Ролан Гаррос" румынку Симону Халеп со счетом 4:6, 6:4, 6:3. Остапенко стала первой представительницей Латвии, одержавшей победу в турнире "Большого шлема". Вчера, 12 июня, Алена вместе с мамой прилетели в Ригу.