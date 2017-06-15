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президент Раймондc Вейонис в первый день рождения на этом посту получил в подарок от премьер-министра Мариса Кучинскиса большую корзину клубники. Поздравляя президента с 50-летием, Кучинскис пожелал ему доброго здоровья и исполнения всех замыслов.

15 июня 2015 года на первом заседании комиссия по координации охоты Рижской думы договорилась, что кабанов, распространившихся в Риге, попытаются выловить при помощи капканов и вывезти из столицы на расстояние примерно 15-20 км в принадлежащие самоуправлению леса. Для отлова кабанов будут использованы капканы и ловушки с кормом. Как рассказал руководитель Латвийской ассоциации охотников Харалд Барвикс, в качестве приманки будет использоваться любимое лакомство кабанов - кукуруза, которую разбросают в специальных вольерах-ловушках. Первую такую ловушку планировалось установить в районе Шмерлиса.

15 июня 2014 года известный адвокат Андрис Грутупс был найден мертвым у себя в квартире в доме на улице Вальню, 11 в Риге. Тело 65–летнего адвоката с огнестрельным ранением в грудь было обнаружено полицейскими, прибывшими на место происшествия. Рядом находился пистолет, который принадлежал покойному. Близкие знакомые покойного говорили, что Грутупс пошел на такой шаг из–за сильных болей. Он страдал от онкологического заболевания.

В тот же день на двух метеостанциях были зафиксированы новые рекорды минимальной температуры воздуха для этого дня, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В Лиепае был побит рекорд минимальной температуры воздуха 2012 года - 4,9 градуса тепла. Новый рекорд составил +3,5 градуса. В Резекне было +2,3 градуса, прежний рекорд +2.

15 июня 2012 года в газете "Час" представитель объединения "За права человека в единой Латвии" Александр Гильман утверждал, что в Латвии существует много мифов по поводу репрессий 1941 года. Он подчеркивал, что высылка 14 июня была актом бессмысленной жестокости, и ее жертвами люди становились большей частью случайно. Лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс назвал статью плевком в лицо всем репрессированным и сообщил, что собирается помочь организациям репрессированных подать на Гильмана в суд за оскорблении чести и достоинства.



В тот же день в столице эстонского острова Сааремаа Куресааре состоялся исторический концерт — впервые вместе выступили маэстро Раймондс Паулс и эстонская эстрадная певица Анне Вески. Она спела две песни латвийского композитора, одну из них — на эстонском языке. Большая часть программы концерта была на русском языке.



15 июня 2010 года стало известно, что Бюро по борьбе с коррупцией в рамках расследования деятельности правления Latvenergo провела серию обысков. Сотрудники KNAB провели обыск в офисах президента Latvenergo Карлиса Микельсонса (на фото) и члена правления предприятия Айгарcа Мелько.

В тот же день полицией был задержан 23–летний мужчина, который своими признаниями в интернете шокировал публику. За месяц до того в Рижскую психоневрологическую больницу обратилась некая девушка, которую напугали вопросы пользователя одного из порталов. После просмотра сообщений пользователя медики пришли к выводу, что этот человек способен реализовать свои нездоровые фантазии. Врачи обратились в полицию с просьбой проверить данного человека. Он пояснил стражам порядка, что, рассказывая о якобы своих предпочтениях и желании попробовать человеческого мяса, всего лишь хотел проверить реакцию общества. Он никогда не был людоедом и вовсе не хотел им стать. Молодого человека обвинили в хулиганстве и избрали меру пресечения — полицейский надзор.

В тот же день интернет–портал Даугавпилса gorod.lv разместил статью Руслана Ефимова "Депортация как проявление излишнего гуманизма советской власти". Автор писал, что депортации были мягкими и оправданными, потому что перед Великой Отечественной войной Советскому Союзу надо было очистить тылы от балтийской "пятой колонны" — антисоветских элементов и агентов нацистских спецслужб. Траурные мероприятия памяти жертв депортации 1941 года он назвал комичной «антисоветской тусовкой» и выразил радость, что количество людей с «болезнью антисоветскости», которые участвуют в этой «обструкции», с каждым годом уменьшается. Статью осудили в Даугавпилсской думе, а председатель Объединения политрепрессированных Гунарс Реснайс посоветовал Полиции безопасности обратить внимание на этот текст, что она и сделала.

15 июня 2009 года Сейм в первом чтении концептуально поддержал специальный закон, устанавливающий выплату пенсий и пособий на период с 1 июля 2009 года до конца 2012 года. За законопроект проголосовали 55, против - 33 депутата. Согласно законопроекту, пенсия по возрасту и по выслуге лет выплачивается в размере 90%, а работающим пенсионерам - в размере 30%. Министерство благосостояния предупредило об отрицательном влиянии этого закона на общество.



В тот же день на должность мэра Риги было решено выдвинуть лидера объединения партий "Центр согласия" (ЦС) Нила Ушакова, а вице-мэра - сопредседателя Латвийской первой партии/"Латвийский путь" (ЛПП/ЛП) Айнарcа Шлесерса.

В тот же день парламентская фракция ТБ/ДННЛ подала на рассмотрение в Сейм поправки к закону о статусе депутатов самоуправлений, предусматривавшие возможность аннулировать полномочия депутатов, не владеющих латышским языком в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей.

15 июня 2008 года в Юрмале состоялось открытие Дзинтарского парка отдыха, который расположен в квартале между просп. Межа, ул. Рембатес, Мадонас и просп. Дзинтару. Парк был создан на средства местного самоуправления, которое потратило на него 3 миллиона латов.

В тот же день в Риге на трассе в Бикерниеки во время квалификационного заезда 3-го этапа чемпионата Латвии по шоссейно-кольцевым гонкам погиб гонщик Александр Бекерс.

В тот же день все 23 латвийских банка подписали декларацию о том, что будут проверять подозрительных нерезидентов и отказываться от нежелательных клиентов.

15 июня 2007 года в Цесисском районе около 15.00 на 45-м км шоссе Цесис - Вецлайцене на глазах у полицейского патруля разбилась мчавшаяся со скоростью 140 км/час автомашина, погибли два сотрудника российского посольства. Машина Ford Mondeо проехала через населенный пункт со скоростью 140 км/час, хотя разрешенная скорость на этом участке дороги - 50 км/час. Заметившие нарушение патрульные полицейские начали ее преследование. Машину занесло и она врезалась в дерево.



В тот же день на совещании женщин — мировых лидеров в Берлине (Global Summit of Women 2007), которое называли "женским Давосом", президент Вике-Фрейберга была удостоена награды Всемирного женского лидерства.

15 июня 2006 года Сейм после долгих дискуссий принял поправки к Закону о труде, из которых был исключен запрет на дискриминацию работника из–за его сексуальной ориентации. Что вызывало негодование представителей латвийских секс-меньшинств. Министр иностранных дел Артис Пабрикс высказал мнение, что принятые парламентариями изменения в Законе о труде, из которого была вычерк­нута норма о запрете на дискриминацию по сексуальной ориентации, могут вызвать непонимание и осуждение в отношении Латвии со стороны мирового сообщества.

В тот же день Сейм в окончательном чтении принял поправки к своему регламенту, предусматривающие для депутатов право слагать полномочия на время отпусков по материнству, отцовству, усыновлению и уходу за ребенком. Согласно поправкам, ставшие мамами депутаты при желании могут временно сложить депутатский мандат, а по истечении срока отпуска по уходу за ребенком восстановить его.

В тот же день хоккеист Сандис Озолиньш, выступавший в Национальной хоккейной лиге за клуб New York Rangers, в суде Нью-Йорка в обмен на более мягкое наказание признал, что находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и превысил скорость. Суд приговорил его к штрафу в размере 575 долларов США и оплате судебных издержек.

15 июня 2005 года командование снабжения Национальных вооруженных сил объявило конкурс на поставки латвийской армии хлебобулочных изделий. На протяжении года вооруженные силы планировали приобрести более 5 тонн пирожных, полтонны кренделей, 20 тонн булочек, почти 3 тонны кексов, 6 тонн вафель и 14 тонн печенья.

В тот же день в Риге, в Зиепниеккалнсе, вторая по величине торговая сеть Литвы Iki открыла свой первый магазин в Латвии.

15 июня 2004 года правительство Латвии назначило полковника-лейтенанта Юриса Беззубовса командующим Земессардзе.

В тот же день стало известно, что в Риге, в квартире одного из домов по улице Деглава, полиция обнаружила в конце прошлой недели много изготовленных в домашних условиях медикаментов, якобы для лечения злокачественных опухолей, СПИДа, атипичной пневмонии (SARS) и других опасных для жизни болезней. Сотрудники Управления экономической полиции совместно с представителями Минздрава выяснили, что некий Валдис (1958 года рождения) в домашних условиях изготавливает лекарства под названиями Sagra4u и Di-Sancor, которые потом продает через Интернет. Обследовав его квартиру, полиция обнаружила и изъяла менее тысячи пятимиллиграммовых стеклянных бутылочек, около 700 пробок к ним и пять картонных ящиков с картонными коробочками для упаковки бутылочек, а также наклейки.

15 июня 2003 года на побережье в в Юрмалциемсе Лиепайского района было обнаружено вынесенное морем белое вещество. Первоначально считалось, что это парафин, однако анализы показали, что это жиры. Более тщательные анализы для установления происхождения жиров не проводились, так как это вещество не представляло опасности для окружающей среды.

15 июня 2002 года в Ригу на съезд Партии народного согласия в качестве гостя прибыл руководитель комитета по внешней политике Госдумы России Дмитрий Рогозин. Именно в этот день, как он признался позже, у председателя партии Яниса Юрканса возникла идея встретиться с Путиным.

В тот же день на международных соревнованиях военнослужащих "Богатырь армии 2002", в которых военнослужащие из различных воинских подразделений Латвии, Литвы и Эстонии состязались в нетрадиционных видах спорта, победил солдат 45-ого Кулдигского батальона Земессардзе Гунтис Хилдебрант.

15 июня 2001 года в Вильнюсе на международной конференции по проблематике равенства полов президент Вике-Фрейберга заявила что хотела бы, что бы женщины работали на тех должностях, которые традиционно занимают мужчины. "Я убеждена, что женщины получат от этого удовлетворение" - сказала президент.

В ту же ночь в Риге у подножия памятника Освободителям Латвии от фашистов неизвестные написали на латышском языке "Русские - вон!", изобразив рядом свастику.

15 июня 2000 года газета Rigas Balss со ссылкой на руководителя комиссии Яниса Адамсонса сообщила, что парламентская комиссия по расследованию дела о педофилии располагала несколькими показаниями, в которых упоминался также министр внутренних дел Латвии Марекс Сеглиньш.

В тот же день московская пресса сообщила, что московское отделение Росхлебинспекции решило запретить выпуск хлеба "Рижский" в связи с тем, что оригинальная технология производства этого продукта утрачена. Единственному предприятию в Москве, которое до недавнего времени выпекало настоящий хлеб "Рижский", пришлось снять его с производства из-за изношенности оборудования.

15 июня 1999 года президент Гунтис Улманис провозгласил закон о предоставлении гражданства за особые заслуги перед Латвией танцовщику Андрису Лиепе.

В тот же день директор Института Латвии Вайра Вике-Фрейберга заявила: "Если мне сделают официальное предложение стать кандидатом на пост президента Латвии, я дам согласие".

15 июня 1998 года Латвия была принята в организацию "Синих флагов" Европейского фонда образования среды. "Синий флаг" присуждается каждый год пляжам и портам, которые соответствуют выработанным ЕС критериям.

15 июня 1994 года партия Tеvzemei un Brivibai сообщила, что начинает сбор подписей за принятие альтернативного проекта Закона о гражданстве, который уменьшит число тех, кто может получить гражданство путем натурализации.

Тем же вечером заведующий отделом политики газеты «СМ-сегодня» Андрей Воронцов, возвращаясь вечером домой из театра, заметил на входной двери своей квартиры аккуратное отверстие. Из отверстия была извлечена пуля, предположительно 8-миллиметрового калибра, выпущенная из пистолета иностранного производства. По словам Воронцова, накануне ночью он слышал громкий звук, напоминающий удар железной палкой по двери. Выстрел в дверь квартиры известного русского журналиста и политика стал логическим продолжением кампании угроз в его адрес, писала газета.

15 июня 1990 года поэт Янис Петерс был назначен постоянным представителем Совета Министров ЛР при Совете Министров СССР.

15 июня 1966 года в деревне Никоново (ныне Палкинская волость) Псковской области родился Раймондс Вейонис, девятый президент Латвии.



15 июня 1941 года в Латвии начался всеобщий комсомольско-профсоюзный кросс. В первый день в Риге приняло участие 606 физкультурников.



15 июня 1940 года, по сообщению командира 3-го абренского батальона капитана Холандера, утром на рассвете пограничники СССР перешли границу и напали на здание охраны в поселке Масленки. В результате здание было сожжено. Найдены трупы жены начальника охраны и одного охранника. Уведены за границу 2 начальника охраны, 9 охранников и 27 местных жителей.



В тот же день в Даугавпилсе открылся первый Латгальский праздник песни. На нем выступало около 11 тысяч певцов и танцоров.



15 июня 1939 года в Риге после торжественного выпускного акта в Национальной опере 1200 выпускников школ выстроились у Памятника свободы и минутой молчания почтили память героев, павших за отечество и свободу, сообщила газета "Ритс".



15 июня 1937 года начался визит министра иностранных дел Вильхельмса Мунтерса в Москву. Спецкор газеты "Яунакас Зиняс" сообщал: "Встреча на Белорусско-Балтийском вокзале была очень торжественной. Примерно двухтысячная людская толпа заполнила широкую вокзальную площадь. Их огораживала цепь милиционеров в белой форме. Здание вокзала было украшено флагами СССР и Латвии. Когда министр Мунтерс (на фото справа)вышел из салон-вагона, его приветствовал комиссар иностранных дел СССР Литвинов (на фото слева). Госпожа Литвинова преподнесла госпоже Мунтерс букет роз цветов латвийского флага...". Потом последовал торжественный прием.

Про который сообщалось, что это было первое за долгое время мероприятие НКИДа, поэтому дипломатический корпус был в полном составе. Особенно выделялся посол Германии Шуленбург со своими военным и флотскими атташе, одетыми в великолепную парадную форму, писала газета.



В тот же вечер в гостинице "Кемери" товариш президента министров Маргерс Скуениекс (на фото - в центре) открыл международный шахматный турнир с участием лучших шахматистов из 13 стран мира. Приехали экс-чемпион мира Алехин, Петров, Флор, Решевский и другие.



15 июня 1924 года военный летчик Гербертс Цукурс (на фото — справа) представил публике сделанный им аэроплан под названием «Аусеклитис». Это был первый свободнонесущий моноплан в латвийской армии, по сути, планер с мотоциклетным мотором Harley Davidson.

В тот же день рижская газета "Сегодня" сообщила: "За последнее время наблюдается, что билетные кассиры в Риге и на станциях линии Рига-Взморье не возвращают пассажирам сдачи в несколько сантимов, отговариваясь недостатком мелочи. Кроме того, часто по требованиям пассажиров билета 2-го класса, кассир выдает билет 3-го класса, получив,однако, плату, за 2-ой класс. Управление дорог предписало начальникам станций обратить внимание билетных кассиров на то, чтобы подобные случаи впредь не повторялись. Виновные будут привлечены к строгой ответственности".

15 июня 1921 года на заседании Конституционного собрания было принято первое описание государственного герба Латвии.

15 июня 1905 года в лиепайском военном порту начались беспорядки среди матросов. Причина — некачественная еда и самоуправство офицеров. Было убито двое и ранено восемь матросов, арестовано 137 человек.



15 июня 1876 года городским головой Динабурга (Даугавпилса) был избран Павел Дубровин. На этот высокий пост горожане избирали его четыре раза подряд. Считается, что эти годы были временем высшего расцвета города. Кроме того, в 1882 году Дубровин основал городской парк, ныне носящий его имя. Он на собственные средства приобрел этот участок и подарил городу. В 2007 году в парке был установлен памятник Дубровину и его собаке.

Фото - president.lv, mixnews.lv, журналы "Атпута" и "Неделя", газеты "Ээсти Пявалехт", "Яунайс Комунарс" и "Ритс", а также рисунок Гатиса Шлюки из газеты "Латвияс Авизе" и кадр из фильма "Страшное лето".