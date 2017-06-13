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Латвийская теннисистка Алена Остапенко и ее мама, тренер Елена Лукьянова нередко общаются за рубежом по-латышски. Об этом Елена рассказала радио Baltkom. По ее словам, так можно быть уверенной, что вокруг никто ничего не поймет.

"Мы говорим между собой по-латышски достаточно часто, особенно на выезде, у этого есть большое преимущество - нас никто не понимает", - сказала Яковлева.

Она также вслед за Аленой рассказала, что они не собираются менять место жительства и уезжать из Латвии.

"Всем здесь комфортно, это родина Алены, моя родина. Мы же в любом случае выезжаем тренироваться", - отметила она.

На вопрос о том, сколько времени ей и Алене удается проводить в Латвии, Елена ответила, что не больше месяца в году.

"В Латвии? Недели три-четыре", - сказала Яковлева.

10 июня Алена Остапенко обыграла в финале "Ролан Гаррос" румынку Симону Халеп со счетом 4:6, 6:4, 6:3. Остапенко стала первой представительницей Латвии, одержавшей победу в турнире "Большого шлема". Вчера, 12 июня, Алена вместе с мамой прилетели в Ригу.