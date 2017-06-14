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14 июня 1987 года в Риге возле Памятника Свободы первый раз прошел митинг, организованный антисоветской группой Helsinki -86. Как известно, эта организация была основана 10 июля 1986 в Лиепае ювелиром Линардом Грантиньшем, шофёром Раймондом Битениексом и диспетчером службы электроснабжения Мартиньшем Барисом. Целью группы было «открыто, без цензуры и давления извне, информировать международные организации о нарушениях, которые совершаются против материальных и духовных ценностей наших народов, а также против самого народа. Преградить путь лжи и террору; дать всем народам свободный выбор пути своего развития; соблюдать принципы, выдвинутые в заключительном документе Хельсинкской конференции». Отсюда и название.

В 1987 году группа решила провести демонстрацию у Памятника Свободы в Риге в память жертв депортации 1941 года. Как рассказали ныне живущие члены группы, эта акция готовилась с января, в тесном контакте с зарубежными латышами из Объединения свободных латышей мира (PBLA) и латышской редакции Радио Свободная Европа в Мюнхене.

Однако, как позже утверждал один из активистов группы Янис Рожкалнс, руководствo радиостанции подверглoсь дипломатическому давлению из Москвы и велело не призывать людей приходить на этот митинг, а только вести репортаж, что и делал журналист Петерис Бруверис, ныне священник. Но в случае кровопролития и он, и руководитель латышской редакции, были бы уволены, так как Запад тогда поддерживал горбачевскую перестройку.

На 14 июня 1987 года в Риге был намечен велосипедный праздник, специально перенесенный из Бикерники на улицу Ленина, так, чтобы маршрут проходил мимо памятника Свободы. Поэтому протестующих потом обвинили в том, что они хотели этот праздник испортить.

К 15 часам члены Helsinki -86 подошли к памятнику Свободы. Впереди шли руководитель группы Роландс Силараупс и Ева Битенице в народном костюме. Вокруг них стала собираться толпа, около тысячи человек, которые стали перемещаться к Бастионной горке, где прошел митинг и впервые звучали речи, позже ставшие таким привычными. Там же собирали подписи под петицией к правительству за освобождение политзаключенного Гунара Астры, подписались 280 храбрецов.

В 18.40 активисты пошли обратно к памятнику и возложили цветы, а Силараупс и Битениеце развернули большой плакат «Памяти жертв 14 июня». Как вспоминал Рожкалнс, «вокруг стояло много милиционеров, много чекистов, председатель КГБ Зукулс, секретарь ЦК КПЛ Горбунов, Мы знали, что армейские части в Риге находятся в состоянии боевой готовности...». Но много было и фотографов, и кинокамер, пели народные песни, и когда в 22 часа милиция потребовала освободить улицу, то многие перешли в парк, где оставались до глубокой ночи.



На эту фотографию попал полковник милиции Алоиз Блонский, через десять лет он станет первым генералом полиции в Латвии.

Вот так, если вкратце, и прошла первая массовая антисоветская демонстрация в Советской Латвии. Как сложились судьбы её непосредственных участников и организаторов? Почти все ныне живущие основатели Helsinki -86 ныне проживают за границей, в США или Германии. Как можно понять из их интервью, они были задержаны КГБ и им было предложено покинуть страну. Что они и сделали. О каких-то особых репрессиях никто не вспоминает.

Ева Битенице, та девушка в народном костюме, насколько известно, живет в Лиепае, домохозяйка, в 1998 году пыталась баллотироваться в Сейм от одноименной партии, но неудачно. Как и ее соратники, награждена Орденом Трех звезд, свой народный костюм отдала в музей Народного фронта, но затем забрала обратно, так как боялась, что он пропадёт.

А вот Роландс Силараупс живет в США и ни с кем из соотечественников не общается, потому как разочарован. В 1987 году был выслан, ездил по миру и рассказывал зарубежным латышам про Атмоду и свою организацию, собирал деньги в помощь борцам за свободу. И собрал большую сумму, — несколько тысяч долларов - помещённую на счёт Всемирного объединения свободных латышей мира - PBLA. Однако руководство PBLA заявило, что денег этих не отдаст. Как утверждает Янис Рожкалнс, зарубежные латыши к тому времени наладили контакт с Анатолием Горбуновым, а «хельсинкцев» стали называть агентами КГБ. И деньги ушли совсем в другом направлении... 19-летний Роландс был в шоке и едва не покончил жизнь самоубийством. Но затем сказал: «Если такие — латыши, то я ухожу». И с тех пор не любит вспоминать про 14 июня 1987 года.

Фото из Музея Народного фронта Латвии