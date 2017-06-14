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Забастовка медиков не состоится, если Министерство здравоохранения прислушается к требованиям врачей. Об этом в эфире радио Baltkom заявила член правления Латвийской ассоциации семейных врачей Лигита Вулфа.

"Забастовка - это не тот метод, к которому бы нам хотелось прибегать. Мы просто дошли до ручки, потому что к нам не прислушиваются. А как на себя еще обращать внимание?", - рассказала Вулфа.

Она также отметила, что врачи и медсестры все-таки надеются, что в Министерстве здравоохранения пойдут медикам навстречу и забастовка не состоится вовсе.

"Если честно, мы надеемся, что до забастовки дело не дойдет. Главная цель - чтобы нас услышали. Каждый день мы выполняем свою работу и хотим получать за это адекватную оплату. За увеличение капитации, за улучшение условий работы проголосовало 600 человек. Я думаю это что-то значит", - добавила Вулфа.

Если забастовка состоится, то по ее словам, это никак не отразится на острых и хронических больных.

"Во время забастовки мы будем дежурить на своих рабочих местах. Если пациенту срочно потребуется помощь, то ему не будет отказано. Мы понимаем, что взваливать все на плечи сотрудников неотложной медицинской помощи - неправильно", - сказала Вулфа.

Она также отметила, что программа системы электронного здоровья, которая должна была облегчить работу врачей, значительно ее затрудняет.

"Электронная система здоровья - некачественный продукт. Когда я шла на обучение по этой программе, я была уверена, что работать станет проще, а оказалось еще тяжелее. А такого быть не должно", - заключила Вулфа.

Напомним, что Латвийская ассоциация медсестер присоединится к коллегам из Латвийской ассоциации семейных врачей и примет участие в забастовке, прекратив работу до достижения соглашения с Министерством здравоохранения.