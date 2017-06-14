Cемейные врачи надеются, что забастовку устраивать не придется (+ОПРОС) (3)

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Эксклюзив | 14 июня 2017 года, 10:04

Забастовка медиков не состоится, если Министерство здравоохранения прислушается к требованиям врачей. Об этом в эфире радио Baltkom заявила член правления Латвийской ассоциации семейных врачей Лигита Вулфа.

"Забастовка - это не тот метод, к которому бы нам хотелось прибегать. Мы просто дошли до ручки, потому что к нам не прислушиваются. А как на себя еще обращать внимание?", - рассказала Вулфа.

Она также отметила, что врачи и медсестры все-таки надеются, что в Министерстве здравоохранения пойдут медикам навстречу и забастовка не состоится вовсе.

"Если честно, мы надеемся, что до забастовки дело не дойдет. Главная цель - чтобы нас услышали. Каждый день мы выполняем свою работу и хотим получать за это адекватную оплату. За увеличение капитации, за улучшение условий работы проголосовало 600 человек. Я думаю это что-то значит", - добавила Вулфа.

Если забастовка состоится, то по ее словам, это никак не отразится на острых и хронических больных.

"Во время забастовки мы будем дежурить на своих рабочих местах. Если пациенту срочно потребуется помощь, то ему не будет отказано. Мы понимаем, что взваливать все на плечи сотрудников неотложной медицинской помощи - неправильно", - сказала Вулфа.

Она также отметила, что программа системы электронного здоровья, которая должна была облегчить работу врачей, значительно ее затрудняет.

"Электронная система здоровья - некачественный продукт. Когда я шла на обучение по этой программе, я была уверена, что работать станет проще, а оказалось еще тяжелее. А такого быть не должно", - заключила Вулфа.

Напомним, что Латвийская ассоциация медсестер присоединится к коллегам из Латвийской ассоциации семейных врачей и примет участие в забастовке, прекратив работу до достижения соглашения с Министерством здравоохранения.

Комментарии 3
выборщик45 минут назад
а голосовать на выборах по другому не пробовали?26 лет одних и тех же выбирают,чего тогда жалуемся?Выбираете нацпатриотов и получаете то что заслужили.
В правительстве должны быть профессионалы и не члены партий от коалиции.Многие уже в стольких сферах Министрами были,прям диву даешься.
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Гиппократ 32 минуты назад
Через 5-7 лет бастовать будет некому, кто не уедет,тот вымрет сам. Не понимаю, почему медики не протестуют против системы ПЛАТНЫХ ресертификаций каждые 5 лет. Она не улучшает качество знаний и работы, но вытягивает из семейных бюджетов медиков очень большие деньги, которые недополучают дети и пожилые родители врачей и медсестёр. Наши медики просто уезжают в те страны, где сертификат получают только ОДИН раз за трудовую жизнь и где больница сама направит человека на учёбу, когда это надо, а у нас повышение квалификации - личное дело каждого и осуществляется за счёт бюджета семьи медика.
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реалити шоу2 часа назад
подождать надо, лет через пять-семь врачи будут на кладбищах бастовать, вокруг могилок.
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