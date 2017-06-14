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Латвийское государство не заинтересовано в изучении истории. Такое мнение в эфире радио Baltkom в программе “Утро на Балткоме” высказал историк, исследователь Института истории Латвии ЛУ Артур Жвинклис. По его словам, на политическом уровне делается акцент на болезненные вопросы, в которых латышей всегда представляют пострадавшей стороной.

“Денег у нас нет, государство не заинтересовано в исследовании истории, это я могу точно сказать. Так что ждать какого-то позитивного результата в этой ситуации не имеет смысла. Есть политическая заинтересованность акцентировать страдания одной стороны, забывая, что пострадали не только латыши. И тогда получается, что латыши пострадавшие, а русские – преступники. Но это не укладывается в голове, это нонсенс!” - заявил историк.

По словам исследователя, в Латвии наблюдается очень печальная ситуация и с учебниками по истории для школьников, и с интерпретацией истории. Он отметил, что в сложившейся ситуации очень большую роль играют преподаватели.

“Очень многое зависит от учителя. Но если учитель в школе начинает говорить, что латышский легион боролся за независимость Латвии – ну что это? Но так бывает! И многие дети потом в школе думают, что легион – это борцы за свободу, за независимость Латвии. А то, что при этом давали клятву Гитлеру – это ничего не значит! И насчет репрессий тоже стоило бы говорить почестнее, в соответствии с историческими фактами. Но, к сожалению, такая вот страшноватая у нас ситуация. А ведь известно, что если народ забывает свою историю, то история может повториться, пусть не в таком виде, в другом... Это очень было бы страшно. Но об этом наше государство совсем не думает!”, - возмущается Артур Жвинклис.

Сегодня, 14 июня, в Риге проходят мероприятия в честь Дня памяти жертв коммунистического геноцида. В 12:30 фонд "Дети Сибири" проведет шествие от Музея оккупации Латвии на Ратушной площади до памятника Свободы, где состоится торжественная смена почетного караула и церемония возложения цветов. Памяти жертв коммунистического геноцида посвящен ряд концертов, которые пройдут в центре "Малая гильдия", в Доме Рижского латышского общества, в старой церкви Св. Гертруды, церкви Св. Иоанна и церкви Св. Петра.