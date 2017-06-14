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KNAB должно заинтересоваться, как приходит "капуста" к депутату Сейма, сказал в эфире радио Baltkom журналист и публицист Лато Лапса, комментируя скандальную видеозапись с участием Артуса Кайминьша и его помощника Атиса Закатистова.

"Видеозапись была опубликована в интернете несколько недель назад. Автор ролика неизвестен. На видео отчетливо слышно, как не очень уважаемый мною депутат Артусс Кайминьш и его помощник Атис Закатистов разговаривают о деньгах, пусть и небольших, но грязных", - сказал Лапса.

По его словам, если один депутат рассказывает другому о том, как во время работы приходит и уходит "капуста", то здесь есть чем заинтересоваться KNAB.

"Если депутат рассказывает, как он каждый раз получает по 500 евро наличными для того, чтобы мог продолжать свою работу в партии из другого места, то это вызывает подозрения. Возможно, одной такой видеозаписи будет недостаточно для того, чтобы KNAB проверил, за что депутат получает эти деньги", - добавил Лапса.

Он предположил, что скорее всего, проверка ничем не закончится, так как Кайминьш оправдает себя.

"Я не удивлюсь, если дело ничем не закончится. Кайминьш уже заявил, что эти слова были вырваны из контекста. Это нормальная практика для латвийского депутата", - резюмировал Лапса.

Напомним, как писал Mixnews, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией по заявлению публициста Лато Лапсы начало проверку о возможном участии в коррупционных сделках депутата Сейма Артуса Кайминьша.