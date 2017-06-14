Эксклюзив |

Убийство Джона Кеннеди и теракт 9/11 - это внутренние, хорошо спланированные «дела» ЦРУ. Америку давно охватила шизофрения и она является самой опасной страной на планете, самой воюющей страной, сказал в эксклюзивном интервью радиостанции Baltkom в рамках круглого стола посвященного теме "Теория заговора" офицер в отставке подразделения психологических операций армии США PSYOP Беннет Скотт.

Baltkom: Расскажите, насколько могущественно ЦРУ? Всесильность Управления - это правда или вымысел?

Б.С.: ЦРУ очень могущественно. Обучение и финансирование террористов, убийства, операции под ложным флагом, это очень насущные проблемы. Есть и хорошие люди, работающие на ЦРУ, но есть и очень коррумпированные люди, работающие на крупные банки, решающие денежные вопросы, организующие операции по трафику наркотиков. К сожалению, ЦРУ делает много всего… Оно наносит больше вреда, чем пользы. И оно действительно несёт ответственность за революцию на Украине. ЦРУ дает определенные указы, по причине чего у Трампа столько проблем с ними. ЦРУ было инструментом правительства в Ливии, Украине и Сирии. И они работают в оппозиции к Министерству обороны США, поскольку военные в США часто оказываются в ситуации войны с людьми, которых наняло, обучило и профинансировало ЦРУ.

Baltkom: Что касается убийства Кеннеди, верите ли Вы в официальную версию, что Ли Харви Освальд действовал в одиночку? Что Вы думаете по этому поводу?

Б.С.: Нет, я думаю, что, без сомнения, Джон Кеннеди был убит при участии ЦРУ, оно действовали против него по множеству направлений, и есть огромное количество доказательств того, что Кеннеди был убит не при таких обстоятельствах, как правительство пытается это представить. Джим Фетчеро проделал отличную работу по обнародованию этих фактов, и несколько недель назад была конференция, на которой анализировались все доказательства причастности ЦРУ к убийству Кеннеди. Несколько стрелков, прикрытие, монтаж фильма Запрудера (26-секундный любительский документальный кинофильм, снятый Абрахамом Запрудером в Далласе в день убийства Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года. На пленке запечатлено движение президентского кортежа по Элм-стрит и попадание двух выстрелов в шею и голову Кеннеди. Лента Запрудера — самая подробная из сохранившихся съемок убийства Кеннеди, поэтому она является одним из важнейших вещественных доказательств по делу – прим. редактора). Также факт подмены научных данных во время вскрытия Кеннеди, как например, увеличение отверстия в голове Кеннеди пилой, чтобы выглядело, как будто он был застрелен сзади, хотя это было не так. Без сомнения, Кеннеди был убит потому, что он пытался вытащить США из вьетнамской войны. Он на самом деле был по большей части миролюбивым президентом и искал способы фундаментально изменить отношения США к ЦРУ, вероятно, он собирался реконструировать его или расформировать и устранить большое количество ненадежных структур, которые остались после Второй мировой войны. ЦРУ также несёт ответственность за большое количество внутренних конфликтов в Европе, обвиняя в них русских, с целью продолжения холодной войны. Большое количество насилия, которое происходило в Италии и других местах, фактически является проектом ЦРУ. Это управление несёт ответственность за насилие, зло и конфликты, к сожалению.

Baltkom: А что вы можете сказать о терактах 11 сентября в США?

Б.С.: Да. Что ж, 11 сентября. Было подтверждено, что взрывы были… Здания, башни-близнецы, были взорваны изнутри с помощью бомб, а не самолётами. Было доказано, что самолёты не врезались в здания, скорее всего это были голографические изображения, которые транслировались с кружащего над местом событий военного самолёта. Было доказано, что Моссад производил съёмку событий, и что самолёт в Пентагон не врезался, я знаю это точно, поскольку проезжал мимо Пентагона и не видел частей самолёта, а лишь синий брезент, которым было закрыто отверстие. Было доказано, что строение 7 (здание Salomon brothers) также сдетонировало и взорвалось без какого-либо воздействия извне. Все эти факты доказывают, что версия правительства невозможна с научной точки зрения. На самом деле, здания были разрушены преднамеренно, 3000 человек было убито членами Американского разведывательного управления, когда они находились в Израиле с целью запустить террористические войны, которые мы сейчас наблюдаем в Ближневосточном регионе. Это было частью Oded Yinon Plan – проекта Великого Израиля, с целью расширения присутствия Израиля, путём дестабилизации и обострения ситуации в странах Ближнего Востока и Африки - Ливии, Сирии, Ираке, Иране, Сомали, о чём говорил Уэсли Кларк (генерал армии США в отставке - прим. редактора) в своём известном отчёте, который он подал в Пентагон. Семь стран за пять лет, таков был план. Таким образом, 9/11 было скоординированной атакой ЦРУ и Моссада, и других учреждений при правительстве США. Необходимо также упомянуть Дика Чейни, который играл ключевую роль и, конечно, знал об этом. Это одна из самых больших трагедий, эпизодов предательства и измены в истории Америки. Американские средства массовой информации скрывали это. Слава Богу, что интернет и другие альтернативные средства массовой информации предоставляют достаточно информации, которую могут изучить американцы по всему миру. Используя элементарную науку, банальную физику и здравый смысл, они могут обнаружить, что 9/11 фактически было внутренним «делом», которое американцы сделали сами. Это ужасно и свидетельствует о ментальной шизофрении, охватившей Америку, которая, поэтому, является самой опасной страной на планете, самой воюющей страной. Я думаю, что это одна из причин, почему президент России Путин вмешался, пытаясь немного успокоить этот хаос в Сирии.

Baltkom: Может быть, вы знаете такой сериал «Родина» (Homeland), о работе ЦРУ. Как вы думаете, в реальной жизни действительно так обстоят дела?

Б.С.: Я думаю, что они сделали его очень похожим на реальность. Но там больше вымысла, чем правды. Создатели сериала пытались усилить исламистскую угрозу и показать исламистского врага гораздо более опасным и распространённым, чем есть на самом деле. Я считаю, что это вымысел. Те из нас, кто работал в военной сфере, в разведывательном сообществе, имеют совсем другой опыт. Когда мы обнаруживаем ложь, обнаруживаем фальшивые атаки 9/11, нас это очень злит, ранит, и мы выходим с серьёзным намерением обнародовать эти факты обмана, исправить эти проблемы и не допустить продолжения. Если агенты, военные офицеры и люди, которые отдали свои жизни служению своей стране, обнаруживают, что выставлены плохими персонажами в нашем ЦРУ, вооружённых силах и Конгрессе, то их моментально охватывает гнев, ведь мы отделяем себя от этих действий. Мы ищем возможности помочь другим странам, таким, как Россия, Иран, странам Европы, которые честно подвергают сомнению американское господство, американские террористические войны на Ближнем Востоке. Мы атакуем ложь, как только видим её. Есть миссия, но это не миссия из сериала “Родина”. Средства массовой информации постоянно информируют о деятельности ЦРУ, индустрия развлечений программирует людей с помощью формирования ложной информационной картины, как например телесериала "24 часа", вышедшего на телеканале FOX несколько лет назад, с Кифером Сазерлендом в роли Джека Бауэра. Этот сериал был очень хорош, но он был полностью основан на ложной информации. Я думаю, что люди просыпаются. Все материалы, которые мы видели после 11 сентября 2001 года - это пятнадцать лет лжи. Вы как будто в гараже с работающим двигателем машины, и вы дышите угарным газом, который отравляет вас, пока кто-то, наконец, не открывает гараж правды, и начинает поступать свежий воздух. И вы начинаете просыпаться, начинаете выходить из всего этого. Я думаю, уже многие американцы просыпаются.

Интервью провела Марина Зимонина

Напомним, 14 июня на радио Baltkom прошла программа "Круглый стол", посвященный теме "Теория заговора".