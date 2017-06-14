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Минздрав будет искать возможность договориться с работниками здравоохранения по зарплатам, но переговоров по вопросам системы "э-здоровья" не будет, потому что все было обговорено заранее, сообщила в интервью радио Baltkom министр здравоохранения Анда Чакша.

"Вопросы, которые задают нам семейные врачи - не только о финансировании. Я в понедельник встречаюсь с семейными врачами, в среду у меня встреча и с ассоциацией медсестер по поводу финансирования, и по другим вопросам, которые сейчас подняты. Если мы говорим о системе "э-здоровья", то с нашей стороны установка конкретная: система начинает работать с первого сентября, и мы все должны активно трудиться уже сейчас, чтобы к осени быть готовыми выписывать "э-рецепты" и листы нетрудоспособности. Все функциональные аспекты введения "э-здоровья" обсуждались уже в прошлом году и об отложении его введения и речи не может быть. Но самым главным остается вопрос зарплат, и у нас есть очень конкретный план. Союз "зеленых" и крестьян, который я представляю, предлагает увеличить социальный налог на 1%", - сказала Анда Чакша.

Напомню, как писал Mixnews, семейные врачи и медсестры планируют начать забастовку 3 июля и продолжать ее до тех пор, пока не будет достигнута договоренность о выполнении забастовочных требований. Медики требует в течение трех лет повышать зарплату медсестер и помощников врачей на 30% в год, а также ввести обязательное использование семейными врачами системы электронного здравоохранения только через год после того, как Латвийская ассоциация семейных врачей получит убедительные данные о функциональности системы и достаточной защите личных данных пациентов.