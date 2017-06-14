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В финальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису этого года было два переломных момента, благодаря которым латвийской теннисистке Алене Остапенко удалось перехватить инициативу и в итоге победить. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал почетный мастер спорта по теннису, бывший старший тренер сборной Латвии и генсекретарь Латвийской теннисной федерации Нугзар Мдзинаришвили.

"В игре было два момента, которые перевернули все. Во-первых, когда ты выигрываешь, надо быть до конца собранным и наглым, чего не сделала Халеп. Выигрывая в сете 3:0, имея "больше", Халеп могла повести 4:0. После удара Алены судья сказал "аут". Все, 4:0. Но Халеп показала, что мяч верный. Это называется фейр-плей. Значит, она была настолько уверена в том, что все будет хорошо, что отдала очко Алене, а Алена начала забивать. Это первый момент, а второй - тот случайный мяч, который при счете 3:3 попал в трос и перелетел на сторону Халеп, и та не сумела его взять. Это переломный психологический момент, который просто убивает, собраться после этого очень сложно", - сказал Мдзинаришвили.

10 июня Алена Остапенко обыграла в финале "Ролан Гаррос" румынку Симону Халеп со счетом 4:6, 6:4, 6:3. Остапенко стала первой представительницей Латвии, одержавшей победу в турнире "Большого шлема". 12 июня, Алена вместе с мамой и тренером Еленой Яковлевой прилетели в Ригу.