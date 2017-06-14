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Несмотря на то, что пожарным удалось взять под контроль ситуацию с сильнейших пожаром в многоэтажном жилом доме на западе Лондона, в воздухе вокруг места происшествия по-прежнему ощущается запах гари. Об этом Mixnews рассказала очевидец трагических событий Каролина, предоставившая также фотографии с места происшествия.

"До сих пор пахнет гарью и хотя улицы подмели, на газоне у рядом стоящих домов видны куски гари на траве. Дом еще дымится, и кое-где виден огонь. Огромное количество людей откликнулось и все еще несут одежду, памперсы, одеяла, еду и прочее. Детский игровой центр, спортивный центр и церковь расположенные рядом принимают пожертвования и помощь. Люди несут и ставят ящики питьевой водой в бутылках. Близлежащие дома ранее были эвакуированы, но жильцам разрешено было вернуться пару часов назад", - рассказала Каролина.

Ранее сообщалось, что число жертв пожара в жилом доме в Лондоне увеличилось до 12 человек.

Огонь охватил почти все здание, на некоторых этажах к вечеру он так и не был потушен. Причина возникновения пожара еще не установлена.

К борьбе с огнем были привлечены 40 пожарных расчетов и более 200 пожарных. Первые бригады прибыли к Гренфелл-тауэр в течение шести минут после поступления первого звонка о пожаре.

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что этот пожар классифицируется как "чрезвычайное происшествие". Глава Лондонской пожарной службы Дэни Коттон назвала масштаб пожара беспрецедентным.