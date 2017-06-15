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Повышение соцналога на работников и работодателей, о чем накануне договорилась правящая коалиция, является тревожным сигналом, считает один из самых активных евродепутатов от Латвии Кришьянис Кариньш. По его словам увеличение налоговой нагрузки ухудшит и без того сложную экономическую ситуацию в стране.

"Невероятно. Для Кучинскиса и Озолы "налоговая реформа" = повышение соцналога. На плательщиков продолжают увеличивать нагрузку! ситуация ухудшится!", - написал политик в соцсети Twitter.

Neticami. Kučinskim un Ozolai "nodokļu reforma" = lielāks soc nodoklis. Maksātājiem turpinās palielināt slodzi! Situācija pasliktinās. — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) 14 июня 2017 г.

Партнеры по правящей коалиции сегодня пришли к соглашению о повышении социальных взносов, а дискуссии о большей прогрессивности ставки подоходного налога с населения (ПНН) еще продолжатся, сообщил журналистам премьер-министр Марис Кучинскис после совещания коалиции.

Повысить социальные взносы планируется для увеличения финансирования для здравоохранения.

Предполагается, что они будут повышены солидарно - на 0,5 процентных пункта для работодателей и на 0,5 процентных пункта для наемных работников.

Для неплательщиков налогов может быть введен специальный платеж.