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Громкие задержания администраторов неплатежеспособного Trasta komercbanka - это лишь следствие отсутствия контроля над ситуацией в процессах неплатежеспособности, так считает латвийский журналист Иво Киршбалтс. Таким образом он отреагировал на заявление министра юстиции Дзинтарса Расначса об объявлении "войны" экономическим и финансовым преступлениям.

"Расначс вышел из шкафа и объявил войну администраторам неплатежеспособности. Интересно, где он был, когда ситуация развивалась годами", - вопрошает журналист в социальной сети Twitter.

Rasnačš iznāca no skapja un pieteica karu maksātnespējas administratoriem. Interesanti kur viņš bija, kad gadiem šī situācija attīstījās. — Ivo Kiršblats (@kirshblac) 14 июня 2017 г.

Другой пользователь соцсети указал, что в данном случае ответ кроется в вопросе, только надо уточнить в каком шкафу прятался Расначс - в платяном, холодильном или электрораспределительном".

..pats jau arī atbildēji uz savu jautājumu- skapī ;) tikai vēl jānoskaidro drēbju, ledus vai elektrosadales skapī.. — šVāns eDuarDs (@uarDs) 14 июня 2017 г.

Как сообщалось, на прошлой неделе были задержаны администраторы процесса неплатежеспособности Наурис Дуревскис, Марис Спрудс и Илмар Крумс, а также финансист Йорен Райтумс.

Управление по борьбе с экономическими преступлениями начало два отдельных уголовных процесса. В одном фигурирует Спрудс вместе с администратором ликвидируемого Trasta komercbanka Крумсом и Райтумсом.

Спрудсу и Крумсу инкриминируются вымогательство и легализация средств, полученных незаконным путем, а Райтумсу - соучастие в этих преступлениях. Во втором деле фигурирует Дуревскис, но об инкриминируемых ему преступлениях пока ничего не известно.

Напомним, латвийские пользователи Twitter ранее активно комментировали информацию о том, что министр юстиции Дзинтарс Расначс, переезжая на новую квартиру, на микроавтобусе Минюста "в срочном порядке" в обеденный перерыв перевез свой шкаф. С тех пор по интернету гуляют шутки о "шкафе Расначса".