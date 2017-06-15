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Центр госязыка планирует пополнить список отмечаемых дней имени в Латвии именем Алена. Об этом сообщил Центр госязыка после соответствующего запроса депутата Вейко Сполитиса, который он отправил сразу после победы Алены Остапенко на Открытом чемпионате Франции.

"Заседание по этому вопросу состоится 18 августа. В свою очередь экспертная комиссия Центра госязыка соберется на заседание в 2018 году", - сообщает Центр госязыка в Twitter.

VVC Kalendārvārdu ekspertu komisijas sēde paredzēta 2018. g.

Paplašinātajā vārdadienu sarakstā Aļona ir 18. augustā. — ValstsValodasCentrs (@_vvc) 15 июня 2017 г.

Как сообщалось, Алена Остапенко в субботу выиграла финал одного из турниров Большого шлема, обыграв в финале открытого чемпионата Франции румынку Симону Халеп. Это первая победа такого уровня в истории латвийского тенниса.

За победу в турнире Остапенко получит 2 млн евро.

В свою очередь латвийское государство выплатит спортсменке премию в размере 28 458 евро. Премию получит также тренер и мама Алены Елена Яковлева. Ей планируется выплатить 14 229 евро. В целом на выплату обеих премий из средств на непредвиденные расходы потребуется 42 687 евро, включая налоги.

В свою очередь глава Министерства образования Латвии Карлис Шадурскис вообще считает, что Остапенко заслужила орден Трех звезд. "Надеюсь, что Латвийский теннисный союз обратится в орденский капитул", - сказал министр.

Напомним, после возвращения в Латвию радио Baltkom и MixTV удалось пообщаться с Аленой Остапенко после официальной пресс-конференции.