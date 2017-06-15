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"Рокфеллеровский клуб" - никакого отношения к мировому заговору не имеет, а вот к тем людям, которые якобы тайно управляют миром стоит приглядеться, уж слишком плохо у них это получается, сказал радиостанции Baltkom в рамках круглого стола посвящённого теме "Теория заговора" доктор экономических наук, вице-президент творческого союза художников России, создатель галлереи "Русский мир в Нью-Йорке" и член рокфеллерского клуба Феликс Комаров.

Так же он сказал, что удивлён почему люди стали интересоваться персоной Рокфеллера только после его смерти.

"Когда на 101-ом году жизни умер Рокфеллер, я получил около двадцати звонков-приглашений. Его смерть вызвала у всех интерес. А где же этот интерес был ранее? Я член "Рокфеллеровского клуба" более 20-ти лет, но никто не интересовался этим клубом до кончины Рокфеллера. Ни разу никто не спросил, чем интересен клуб Рокфеллера и что вообще в нем происходит. Может, члены клуба - это особые люди и надо иметь достаточное количество денег, чтобы вступить в него, или наоборот, деньги - не показатель и важно иметь, что-то другое. Но только когда Рокфеллера не стало, интерес к его страшной, великой персоне и его клубу возрос", - рассказал доктор экономических наук.

И добавил несколько слов о "Рокфеллеровском клубе".

""Рокфеллеровский клуб" - это клуб людей, которых объединяет активное отношение к бизнесу и к жизни. К мировому заговору он никакого отношения не имеет. Глупостей в жизни вообще полно. Кто-то считает, что чёрная курица к грозе, а встречная бабушка в розовом платочке к задержке у любимой девушки. Все это ерунда! Вот люди говорят о тамплиерах и масонах, но многие ли читали о них и имеют хоть какое-то представление, кто это? Да и на сегодняшний день эти понятия уже утратили свою значимость и актуальность. Глупо верить и вдаваться во все эти подробности", - отметил член "Рокфеллеровского клуба".

В завершение разговора Комаров сказал, что не имеет никакого отношения к мировому заговору и пожаловался на работу мирового правительства

"Я член "Рокфеллеровского клуба", но сей факт никакого отношения к мировому правительству не имеет. Я попал в этот клуб благодаря вечеру российской музыки, культуры и искусства, который я организовал в своей галерее в Нью-Йорке. Рокфеллер поощрял такие вечера и, именно по его рекомендации, меня пригласили стать членом этого клуба. Мировой заговор здесь не при чем. Я живу в Москве, работаю в Москве, так в каком же мировом правительстве я принимаю участие? И вообще, что такое мировое правительство? Мировое правительство - это сговор людей, которые тайно управляют миром. Посмотрите, что сейчас происходит в мире… Мне кажется, что совершенно не по хозяйски и очень плохо работает это правительство", - поделился Феликс Комаров.

Напомним, 14 июня на радио Baltkom прошла программа "Круглый стол", посвящённая теме "Теория заговора".