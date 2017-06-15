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Правительство хочет навязать обществу новые платежи для финансирования здравоохранения, но не предоставляет отчета, на что эти деньги будут потрачены, заявил в интервью радио Baltkom политолог Филипп Раевский. По его словам, людям необходимо объяснить, что изменится после повышения соцналога.

"Все время идут разговоры о том, что надо какие-то деньги вложить в здравоохранение. Но нет никакого ответа, куда эти деньги пойдут, и нет ответа каким образом ситуация улучшится с 1-го января - чего люди будут получать больше, что станет лучше, что будет качественнее? Сейчас лечение уже превратилось, практически, в платное мероприятие, это всех будоражит. И в этой ситуации деньги берутся опять из карманов общества, и насколько я понимаю из риторики политиков - ничего меняться не будет. То есть будем продолжать финансировать здравоохранение, но теперь и из другого своего кармана", - сказал Филипп Раевский.

Напомним, как писал Mixnews, партнеры по правящей коалиции пришли к соглашению о повышении социальных взносов. Повысить социальные взносы планируется, чтобы увеличить финансирование здравоохранения. Предполагается, что они будут повышены солидарно - на 0,5 процентных пункта для работодателей и на 0,5 процентных пункта для наемных работников. Для неплательщиков налогов может быть установлен специальный платеж.