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Маэстро Раймонд Паулс в беседе с корреспондентом радио Baltkom рассказал, как 12 июня, в День России, побывал на приеме у посла России в Латвии Евгения Лукьянова в гостинице Radisson Blu Daugava Hotel.

"Два-три дня назад я был на приеме, пожал послу России руку, чтобы все видели, все меня отсняли. А почему бы не пойти?", - сказал Паулс.

Он также отметил, что ему не удалось особенно долго пообщаться с послом, также маэстро вспомнил, что раньше приемы в честь Дня России проводились в Юрмале.

"Сами знаете как там, всегда много народа, все очень быстро. Раньше же эти приемы на море были. Я там еще в очереди за блинами стоял, блины с икрой", - сказал Паулс.

12 июня в гостинице Radisson Blu Daugava Hotel в Риге прошел прием в честь Дня России. Организатором мероприятия выступило посольство России в Латвии во главе с послом Евгением Лукьяновым.