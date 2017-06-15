Эксклюзив |

Алексей Баталов был предельно честен и в жизни, и на сцене, и в кино, и после его появления никто из актеров не мог уже себе позволить допустить в работе хоть малейшую жизненную неправду, рассказал в интервью радио Baltkom советский и российский актер театра и кино Олег Басилашвили.

"Я помню Баталова с очень давних пор. Он окончил школу-студию Московского художественного театра, был артистом художественного театра, его родители - артисты художественного театра, его ближайшие родственники - артисты художественного театра.

И я думаю, что именно та правда, которую проповедовали Константин Сергеевич Станиславский, Немирович-Данченко, которая царила в свое время на сцене Московского художественного театра - МХАТа, она как бы вошла в гены к Леше Баталову и он прославил наше искусство новым шагом в актерском мастерстве. Он был очень порядочный, честный, хороший человек, настоящий русский интеллигент.

В книге его воспоминаний можно прочесть о людях, с которыми он общался, это была и Анна Ахматова, и многие другие. Он ввел на сцене и на экране подлинную русскую, российскую интеллигентность. Таких людей сейчас почти не осталось. Почти...

Он, ушел в кинематограф из артистов художественного театра, он там играл в спектакле под названием "Лермонтов" роль поручика Крюгера, а когда он ушел, меня ввели на его роль, с этого и началось наше знакомство. Потом мы вместе играли в фильме "Живой труп". Я играл Каренина, он - Протасова.

Но я хочу сказать о другом. С Лешей пришла невиданная ранее на советских экранах правда человеческой жизни. Правда простого советского, русского человека. Нигде не преувеличенная, нигде не приуменьшенная - та самая правда, которой долгое время не было на наших экранах, и появилась она вновь именно с появлением Алексея Баталова. Видимо эта правда была впитана им вместе с молоком матери, которая была артисткой художественного театра, где эта правда и проповедовалась. Но с тех пор, как появился Баталов, играть, допуская хотя бы малейшую неправду в своей работе, ни один советский актер уже не мог.

Его роли запечатлены, по крайней мере, в моей памяти - навсегда. Вспомним хотя бы фильм "Летят журавли". Крохотная, маленькая ролишка, но как она сыграна! И ты веришь во все, в достоверность поведения этого хорошего довоенного московского парня, настоящего комсомольца, верящего в жизнь и любящего свою подругу. Никогда не забуду, как просто, и как похоже он играл эту роль. Похоже на то, что каждый из нас испытывал в те годы.

Или вспомним замечательных двух артистов - Иннокентия Смоктуновского и Лешу Баталова в фильме Ромма "9 дней одного года", где новая правда, правда двух замечательных артистов, сошлась и высекла искру, сделав этот фильм достоянием всего нашего народа.

Леша Баталов - замечательный человек. Опустела без него Земля, вот что я могу сказать. Лично для меня это не пустые слова. Его уход является большим несчастьем, потому что когда он был жив, я знал, что есть люди, к которым можно прийти, и они будут с тобой откровенны. И память о Леше Баталове у меня никогда не исчезнет, я всегда буду помнить этого прекрасного, замечательного артиста и подлинного русского интеллигента. Царство ему небесное, да будет ему земля пухом", - сказал Олег Басилашвили.

Напомним, как писал Mixnews, сегодня, 15 июня, в возрасте 88 лет Алексей Баталов скончался.