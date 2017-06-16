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Сейм утвердил новую концепцию государственной обороны. В документе отмечается, что уменьшение численности населения увеличивает внешнюю и внутреннюю уязвимость Латвии к угрозам. Также с учетом динамики развития событий в России, растущего военного присутствия в приграничье стран НАТО и стремления использовать военную силу для достижения политических целей угрозы для безопасности Латвии растут. За утверждение концепции проголосовали 65 депутатов, против не было ни одного, а 20 парламентариев воздержались. В концепции указывается, что в случае вооруженного конфликта военную оборону страны осуществляют Министерство обороны и Национальные вооруженные силы (НВС), а система гражданской обороны поддерживает НВС. После этого в Сейме начали отмечать Янов день.

16 июня 2015 года представители партии «Единая Россия» обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить легитимность создания в 1991 году Госсовета СССР, признавшего независимость республик Прибалтики. По мнению парламентариев, своими решениями Госсовет нанес ущерб суверенитету страны и запустил механизм расчленения единого государства. В обращении к генпрокурору они указали, что Госсовет был создан «без внесения в установленном порядке необходимых изменений в Конституцию СССР», а значит, он являлся неконституционным органом государственной власти.

16 июня 2014 года в Сейме была создана группа по сотрудничеству женщин-парламентариев, в которую вошли девять депутатов. Председателем группы была избрана депутат Дайна Казака (Партия реформ).

В тот же день на заседании правительства был утверждён подготовленный министерством земледелия новый проект правил охоты. В список животных, на которых разрешено охотиться в Латвии, были включены золотистые шакалы, американские выдры, муфлоны, еноты, нутрии, бакланы, бекасы и др.

16 июня 2013 года водитель мотоцикла BMW R1150GS на шоссе Рига — Скулте — Лиепая, где максимально разрешенная скорость составляет 90 км/час, разогнался до 153 км/час. Начальник госполиции Латвии Интс Кюзис, подводя итоги года, назвал этого водителя самым быстрым водителем года.



16 июня 2012 года в концертном зале «Дзинтари» с благотворительным концертом выступили «Бурановские бабушки», в том году представлявшие Россию на конкурсе Евровидения.



16 июня 2011 года президент Валдис Затлерс, последний раз в этом качестве выступая перед Сеймом, сообщил, что народное движение за лучшую, более благополучную и мудрую Латвию началось, и после окончания своего президентского срока Затлерс вступит в него, чтобы придать ему политическую направленность. «Мое решение инициировать роспуск Сейма не было направлено ни против кого из вас лично», сказал президент депутатам.

В тот же день Сейм освободил от должности начальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Нормундcа Вилнитиса. За отставку Вилнитиса проголосовали 82 депутата, против не было ни одного, а двое воздержались. Вилнитис возглавлял БПБК с марта 2009 года.

16 июня 2010 года депутаты Сейма в окончательном чтении приняли поправки к новому закону "Об электронных средствах массовой информации", предусматривающие введение ограничений на вещание на негосударственных языках. Новая версия закона гласила, что телеканалы, имеющие статус национальных, обязаны вещать на латышском языке не менее 65% эфирного времени.



16 июня 2009 года возле зданий Сейма и Кабинета прошли акции протеста профсоюзов, пенсионеров и студентов, в том числе Полицейской академии. В этот день в Сейме было решено сократить все пенсии на 10%, а работающим пенсионерам — на 70, на 10 процентов сократить размер родительского пособия, с 90 до 35 латов был уменьшен необлагаемый минимум на доходы физических лиц. Все налоги остались без изменений.

В тот же день депутаты Рижской думы, желая запретить сидение на столичных газонах, из-за ошибки на самом деле разрешили его. В подготовленном проекте решения первоначально было предусмотрено, что люди могут сидеть на всех газонах, кроме берегов городского канала и мест, где установлены запретительные знаки. Комитет среды предложил вычеркнуть именно тот пункт, который предусматривал ограничения на сидение. Депутаты не заметили, что положение о запрете сидеть на газонах было уже вычеркнуто ранее. Таким образом, результат был достигнут прямо противоположный рижанам разрешено было сидеть на всех газонах в центре Риги, даже там, где имеется запретительный знак.

16 июня 2008 года вышло исследование "О приоритетных отраслях народного хозяйства Латвии", выполненное Комиссией по стратегическому анализу при президенте. В нем было указано, что в народном хозяйстве Латвии приоритетными следует сделать четыре отрасли - фармацевтических препаратов, органических веществ, медицинских и точных инструментов, а также производство отдельных машин и оборудования.

В тот же день в Сигулде в течение трех часов погибли три человека: сначала врезались в дерево двое 17-летних ездоков на мотоцикле «Cудзуки». Оба погибли: один сразу, другой - через несколько часов в больнице. В том же городе фура раздавила насмерть 39-летнего пешехода.

В тот же день президент Латвии Валдис Затлерс в интервью утренней программе телеканала LNT "900 секунд" сказал, что российские инвестиции представляют риск для экономической и политической независимости Латвии.

16 июня 2007 года стало известно, что заявки на участие в проекте Латвийского государственного агентства занятости "Хочешь вызова?" подали всего восемь молодых людей латышского происхождения из зарубежных стран. Трое из России, один - из Швеции и по двое - из США и Канады. Проект был призван побудить молодых латышей из-за границы ознакомиться с рынком труда в Латвии и, возможно, вернуться на этническую родину.

В тот же день руководитель предприятия Buvuznemums Restaurators Марек Мамай рассказал, что квартира уходящей с поста президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги и ее супруга Имантcа Фрейбергса на ул.Бривибас 38-7 в Риге будет оформлена в стиле классицизма. "Большие работы уже закончены - потолки покрашены, паркет уложен", - добавил он.

16 июня 2006 года организация "Клуб 415" решила попросить МВД и Рижскую думу дать оценку действиям полиции, "закрывшей глаза" на использование советской символики во время празднования 9 мая в рижском парке Победы. В подготовленном заявлении организация указывала, что даже несмотря на неоднократные замечания частных лиц, полицейские отказались устранить использование символики СССР.

16 июня 2005 года Сейм принял в окончательном чтении базовый закон о завершении приватизации в Латвии.За принятие закона проголосовали 58, против - 22 депутата, еще 22 воздержались.

В тот же день стало известно, что римско-католическая церковь впервые приступила к процессу подготовки канонизации латыша - епископа Болеславcа Слосканса.

16 июня 2004 года суд Центрального района Риги, рассмотрев уголовное дело радиодиджея Алекса Дубаса, обвиняемого в ножевом ранении совладельца продюсерской фирмы Pasadena Group Promotion Ояра Грасманиса, удовлетворил требование прокурора и приговорил Дубаса к четырем годам тюремного заключения условно, с испытательным сроком в три года.

16 июня 2003 года на заседании комитета Кабинета министров премьер-министр Эйнарc Репше потребовал привлечь к ответственности полицейских самоуправления Риги, которые на Пурвциемском рынке отобрали у продавщицы ящики с ягодами.

В тот же день стало известно, что по данным опроса, проведенного в июне центром изучения общественного мнения "Системы социально-коррелятивных данных" (ССКД), почти половина населения Латвии (47%) считает, что в стране и в будущем будут существовать латышская и другие общины.

16 июня 2002 года руководитель отдела просвещения и информации Рижского зоологического сада Ингмар Лидака сообщил, что силач Раймондc Бергманис помогает зоосаду переселить в наружный вольер четверых галапагосских слоновых черепах.

16 июня 1999 года на станции Медупе в Даугавпилсском районе более полсотни пикетчиков пытались задержать пассажирский поезд, следовавший в Петербург. Были разогнаны полицией.

16 июня 1998 года ночью на стенах дома, который находится во дворе рижской синагоги, появились изображения фашистских и антисемитских символов. Акт вандализма был совершен пятью 13-15-летними подростками, среди которых было две девушки. Было возбуждено уголовное дело.

В тот же день Cейм принял поправки к "Закону о предотвращении коррупции" предусматривавшие, что любое лицо, находящееся на государственной службе, может при исполнении служебных обязанностей принимать подарки и сувениры стоимостью до 25 латов. Законом предусматривалось также, что лица, находящиеся на государственной службе, могут совмещать ее с работой в принадлежащих им крестьянских и рыболовецких хозяйствах.

16 июня 1997 года министерство обороны Латвии сообщило о том, что впервые молодой человек из Латвии поступил в одну из престижнейших военных академий США в Вест-Пойнте. Это был девятнадцатилетний рижанин Юрис Матусевичc.

16 июня 1992 года Верховный Совет ЛР принял закон о порядке приватизации государственных и муниципальных объектов.



16 июня 1988 года в Риге в православном Свято-Троицком кафедральном соборе состоялось торжественное богослужение в честь тысячелетия крещения Руси. Богослужение провел митрополит Рижский и Латвийский Леонид. Присутствовали руководители других христианских конфессий, представители органов государственной власти и общественности, сообщило агентство ЛАТИНФОРМ.

16 июля 1968 года в Рижском спортивном манеже начались выступления Ансамбля песни и пляски Советской Армии имени Александрова. Это был четвёртый визит коллектива в Ригу.

16 июня 1955 года в Риге на площади Победы прошёл митинг дружбы народов.

16 июня 1944 года Советское Информбюро сообщило, что в Рижском заливе самолётом-торпедоносцем Балтийского флота был потоплен немецкий транспорт водоизмещением в две тысячи тонн.



16 июня 1941 года в рижском кинотеатре «Палладиум» был начат показ художественного фильма «Веселые ребята». Создатели которого - режиссер Григорий Александров и актриса Любовь Орлова в это время находились в Латвии.

16 июня 1940 года правительство СССР предъявило правительству Латвии ультиматум, обвиняя в направленных против СССР действиях, совместных с Литвой и Эстонией. Выдвигалось требование обеспечить свободный пропуск на латвийскую территорию советских воинских частей.



16 июня 1939 года в Риге в Доме конгрессов (Большой Гильдии) открылась выставка достижений Латвии за пять лет, ее открыл министр общественных дел Алфредс Берзиньш. А в Латвийском университете открылась строительная выставка, которую посетил президент Улманис и провел там три часа, сообщили газеты.



16 июня 1938 года в Риге речью президента Карлиса Улманиса торжественно открылся 9-й Латышский Праздник песни, последний довоенный.

16 июня 1937 года министр иностранных дел Вильхелмс Мунтерс в ходе визита в Москву осмотрел Кремль и позавтракал с председателем СНК Молотовым. Позже к ним присоединился Сталин. После чего Мунтерс осмотрел московское метро, для него был резервирован отдельный вагон.

16 июня 1926 года был основан Латвийский союз слепых. С 1946 года - Общество слепых.



16 июня 1923 года в Риге на Эспланаде торжественным концертом открылось празднование 50-летия Праздника песни. В концерте приняли участие 1500 хористов. Перед началом с приветственной речью выступил президент Янис Чаксте.

Фото - mixnews.lv, журналы "Атпута" и "Неделя", газеты "Циня" и "Падомью Яунатне".