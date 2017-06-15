Эксперт: пенсионеры будут лечиться за счет работающих (7)

фото

Эксклюзив | 15 июня 2017 года, 19:10

Если для финансирования здравоохранения будет увеличен соцналог, то пенсионеры будут лечиться за счет работающих, потому что они соцналог не платят. Об этом в интервью радио Baltkom заявил специалист Института экономики Янис Почс.

"С пенсионеров не взимается социальный налог, если они не работают. Если они работают - у них социальный налог берут. Если сейчас введут социальное страхование, то каждый пенсионер должен будет платить из своей пенсии, других источников дохода у него нет.

Если же с целью профинансировать медицину будет увеличен социальный налог, то тогда весь бюджет здравоохранения будут заполнять только работающие, пенсионеры его заполнять не будут - соцналог они не платят. Значит - пенсионеры будут лечиться за счет других", - сказал Янис Почс.

Как писал Mixnews, ранее сформированная премьер-министром рабочая группа предложила коалиции выбрать один из двух источников финансирования здравоохранения - увязать обязательное социальное страхование с минимальными социальными взносами или ввести обязательное медицинское страхование с фиксированными платежами.

Комментарии 7
Михаил Месиер1 час назад
очередной высер, очередного эксПЕРДА-----пенсионеры платят налог со своих пенсий + к этому пенсионный фонд собранный пенсионерами за десятки лет постоянно разграбляется правительством и поэтому ДЕНЕГ на нормальные пенсии НЕТУТИ-----и потом приходят такие ПЕРДЫ и начинают умничать====иди лучше покорми свою белочку
Ответить
пен-ка1 час назад
вы уже 27 лет грабите то, что наработали пенсионеры, спросите у главы правительства куда дели 1 миллиард лат из пенсионного фонда!? и на что потратили 10 миллиардов евро, которые за 27 лет сделали все правители Латвии, уж явно не на пенсионеров
Ответить
Виктор1 час назад
Зато мы подоходный налог уже один раз заплатили,а теперь за какой доход платим этот эксперт, нанятый власть имущими наверное не скажет.
Ответить