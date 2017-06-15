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Если для финансирования здравоохранения будет увеличен соцналог, то пенсионеры будут лечиться за счет работающих, потому что они соцналог не платят. Об этом в интервью радио Baltkom заявил специалист Института экономики Янис Почс.

"С пенсионеров не взимается социальный налог, если они не работают. Если они работают - у них социальный налог берут. Если сейчас введут социальное страхование, то каждый пенсионер должен будет платить из своей пенсии, других источников дохода у него нет.

Если же с целью профинансировать медицину будет увеличен социальный налог, то тогда весь бюджет здравоохранения будут заполнять только работающие, пенсионеры его заполнять не будут - соцналог они не платят. Значит - пенсионеры будут лечиться за счет других", - сказал Янис Почс.

Как писал Mixnews, ранее сформированная премьер-министром рабочая группа предложила коалиции выбрать один из двух источников финансирования здравоохранения - увязать обязательное социальное страхование с минимальными социальными взносами или ввести обязательное медицинское страхование с фиксированными платежами.