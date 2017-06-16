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Сегодня на рынке все решают финансы. Без дополнительной поддержки талантливым исполнителям трудно пробиться. А в Латвии еще и маленький рынок. Об этом в программе "Разворот" на радио Baltkom сказал музыкант и композитор Раймонд Паулс.

"Посмотрите, сколько минут после концерта я должен сказать всем "спасибо"? У меня спина мокрая. Я говорю – спасибо банку такому-то, спасибо фирме такой-то, "Латвияс газе"... - я уже наизусть всех выучил. Это не только у нас, так везде. Просто у нас еще беда – рынок маленький. 3-4 зала – ну и дальше что? Бусулис вот уже может давать сольные концерты благодаря телевидению. Напишет на афише “Я тебя рисую” и может ехать с гастролями. А я тоже мог написать "Автор песни “Миллион алых роз" и ехать выступать. И деньги пошли. Но нет, хватит уже..."

При этом Паулс считает, что всевозможные модификации конкурсов юных талантов, на которых можно услышать новые голоса, нужны, потому что порой это единственная возможность найти нового талантливого исполнителя.

“Я и сам регулярно сижу в разных жюри, ничего приятного в этом нет. С другой стороны, ну где ты еще ознакомишься с этими голосами? Ну где? По-моему самая большая беда, когда появляются великолепные голоса, например, в шоу “Голос” - и куда они потом пропадают все? Кто с ними потом работает? Кто-то им помогает? Есть какие-то музыкальные фирмы или спонсоры? Это же все стоит бешеных денег! Запись, видео, телевидение – это же все деньги. Ну откуда у какой-то девчонки будут эти деньги? Как-то они все пропадают... У меня был последний авторский концерт, я попросил, чтобы в него включили нескольких исполнителей из “Голоса”. Кое-кого я там пробил, чеченец один был... они пели. Потом я с ними разговаривал, спрашивал, как у них дела. Ну как дела? Кто-то поет в ресторане, кто-то еще где... В принципе карьеры никакой особой нет."

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