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Слова Вейониса о диалоге между НАТО и Россией - это не политика, а отсутствие таковой. Так заявил в интервью радио Baltkom Янис Юрканс, бывший министр иностранных дел Латвии. По его мнению, слова президента заметно расходятся с делами.

"Конечно, на международной арене Латвия ничего не решает. Мы можем или поддакивать и принять какие-то политические правды или их отвергать. В День России - кто из правительства был на приеме? Был президент? Не было. Премьера - не было. Министра иностранных дел - не было. День России... Если ты веришь тому, что говоришь, так приди, поздравь, повтори свои слова, что мы будем жить дружно. Но этого же всего нет, а есть какие-то голословные заявления. Что он - не то с утра съел что-то, что сказал то, что сказал? Это же не последовательная политика, это - ее отсутствие", - сказал Янис Юрканс.

Напомним, как писал Mixnews, сегодня, 16 июня, о необходимости диалога между НАТО и Россией заявил президент Латвии Раймонд Вейонис, открывая дискуссию "НАТО - от Варшавы до Брюсселя. Будущее альянса и усиленное присутствие в Балтии и Польше".