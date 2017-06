Эксклюзив |

Ужесточив санкции в отношении России, власти США ограничили реализацию проекта "Северный поток 2", от участия в котором Латвия отказалась, указывает евродепутат от Латвии Артис Пабрикс. Своим мнением он поделился в сети микроблогов Twitter.

Впрочем, стоит отметить, что проект "Северный поток" все-таки успел получить финансирование до введения санкций, но господин Пабрикс мог этого не знать.

"Сенат США принял новые санкции против России, в том числе в энергетическом секторе. Многим в Европе, в том числе участникам проекта Nord Stream 2 (Северного потока 2) это не нравится, но эти деньги - пахнут", - написал политик в Twitter.

