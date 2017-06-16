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Ужесточив санкции в отношении России, власти США ограничили реализацию проекта "Северный поток 2", от участия в котором Латвия отказалась, указывает евродепутат от Латвии Артис Пабрикс. Своим мнением он поделился в сети микроблогов Twitter.

Впрочем, стоит отметить, что проект "Северный поток" все-таки успел получить финансирование до введения санкций, но господин Пабрикс мог этого не знать.

"Сенат США принял новые санкции против России, в том числе в энергетическом секторе. Многим в Европе, в том числе участникам проекта Nord Stream 2 (Северного потока 2) это не нравится, но эти деньги - пахнут", - написал политик в Twitter.

ASV Senāts pieņem jaunas sankcijas pret Krieviju, t sk enerģētikas politikā.Dažiem Eiropā tas nepatīk, domājot par nevajadzīgo Nord Stream 2 — Artis Pabriks (@Pabriks) June 16, 2017

Senate of US shows it can make right decisions sanctioning energy sector.Nord Stream 2 developers does not like it, but that money stinks — Artis Pabriks (@Pabriks) 16 июня 2017 г.

Сенат США в среду одобрил поправку, предусматривающую ужесточение санкций в отношении России. В новом документе речь идет об ограничительных мерах для энергетического сектора.

В то же время, как сообщают информагентства, новые санкции США относительно участия в финансировании российских газопроводов не помешали привлечь деньги на строительство "Северного потока-2".

Финансирование предоставили пять европейских партнеров "Газпрома" до введения санкций.

Как сообщает РБК , буквально за две недели до появления законопроекта о новых санкциях партнёры по проекту "Северный поток 2" подписали соглашение о дефицитном финансировании стройки, на тот случай, если не хватит проектного финансирования. Сделка была заключена 2 июня - на полях Петербургского международного экономического форума.

Проектом "Северный поток 2" предусмотрено строительство через Балтийское море еще двух ниток газопровода мощностью 55 млрд куб м. Проект должен был почти полностью копировать - и технически, и корпоративно - уже работающий "Северный поток".

Однако совместное предприятие с иностранными партнерами создать не удалось, так как вхождение в состав акционеров проектной компании Nord Stream 2 AG иностранных партнеров было заблокировано польскими властями. Кроме того, власти Латвии отказались реализовать часть проекта на своей территории, за что предлагались миллионы евро.