17 июня 2016 года Лиепайский суд возбудил дело о неплатежеспособности металлургического завода KVV Liepajas metalurgs. Иск подала охранная компания G4S Latvia.

17 июня 2015 года Лидеры парламентских партий Солвита Аболтиня ("Единство"), Аугустс Бригманис (СЗК), Дайнис Лиепиньш (ЛОР) и Ингуна Судраба (NSL) подписали заявление, в котором просили президиум Сейма освободить от должностей членов Национального совета по электронным СМИ. Как указывалось в заявлении, НСЭСМИ принял решение об утверждении программы радиостанции Radio Skonto plus, сделав ее радиостанцией, вещающей фактически на русском языке. Таким образом, Cовет подорвал доверие депутатов Сейма к компетенции его членов и их умению принимать соответствующие ситуации решения.

Тем же утром на двух метеостанциях побит рекорд холода для этого дня, сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии. В Айнажи утром было +1,2 градуса (17 июня 2003 года зафиксирована температура +1,3 градуса), в Мерграгсе было +0,5 градуса (17 июня 2003 года здесь была отмечена температура +2,4 градуса).

17 июня 2014 года правительство одобрило изменение модели надзора за деятельностью Бюро по защите Сатверсме - до принятия последующих решений контроль за деятельностью БЗС будет осуществлять премьер-министр, а не министр юстиции.

В тот же день Рижская дума утвердила присвоение названий Финиера и Грантс (Фанерная и Гравийная) участкам улиц в Болдерае. Новое название – улица Грантс – было присвоено участку ул. Платас от ул. Лиелас до красных линий Даугавгривского шоссе, а название ул. Финиера – участку ул. Платас от ул. Гобас до красных линий Даугавгривского шоссе.

17 июня 2013 года Суд Центрального района Риги выдал санкцию на арест бывшей начальницы квартирного управления Рижской думы Арии Стабини, которая была освобождена под подписку о невыезде, но исчезла. Прокуратура предъявила Стабине обвинение по четырем статьям Уголовного закона за взяточничество, подделку документов, служебный подлог и указание неверных сведений в декларации государственного должностного лица.

В тот же день в рижском офисе депутата Европарламента Татьяны Жданок прошла научная конференция на тему «Была ли оккупация Латвии Советским Союзом в 1939–1940 гг.?». Темы докладов конференции: «Оккупации Латвии не было», «Позиция политической и военной элиты Латвийской Республики в конце 1939–го и в 1940 году», «Оккупация как идеологема современного латышского национализма», «Реваншистская идеология как основа концепции о непрерывности существования Латвийской Республики с 1918 по 1991 год», «Историко–демографическая несостоятельность тезиса об оккупации Латвии».

В тот же день правление Национального объединения заслушало мнения членов партии об участии министра культуры Жанеты Яунземе-Гренде в приеме в честь Дня России и решило ее не наказывать.

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в Латвии начались объединенные сухопутно-воздушные военные учения. В аэропорту «Рига» прошло мероприятие в честь 20-летия сотрудничества Мичигана и Латвии, в ходе которого была продемонстрирована дозаправка в воздухе самолета ВВС США. За этим с борта самолета наблюдал премьер-министр Валдис Домбровскис.



17 июня 2011 года в Риге, в зале Академии наук открылась международная конференция «Ущерб, нанесённый Советским Союзом странам Балтии». Выступивший министр иностранных дел Гиртс Валдис Кристовскис сказал: «Культурные люди в России, если им задать вопрос о том, что является самым негативным фактором российский истории, то многие ответят — это Сталин. Но в оценке преступлений этого режима в соседних странах, нередко мы видим, что отношение России к этому, к сожалению, определяется старым историческим подходом. Историки говорят, да, есть преступления, но эти события оправданы борьбой с нацизмом. Такой подход мы не можем допустить, это мы не сделаем не только во имя нашей родной земли, этого мы не должны допустить во имя самой России...»



17 июня 2010 года президент Валдис Затлерс, обращаясь к депутатам Сейма, выступил с предложением расширить полномочия президента. После чего в Сейме началось празднование Лиго.

В тот же день Сейм отклонил предложения Комиссии по госуправлению, которые предусматривали сокращение числа министерств с 14 до 10. Оппозиция предлагала создать Министерство развития на базе министерств экономики, самоуправлений и сообщения. В свою очередь министерства благосостояния и здравоохранения предлагалось объединить в Министерство по социальным делам. Планировалось также объединить министерства среды и земледелия.



В тот же день партия "Все для Латвии" и объединение "Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ провели на Домской площади Риги акцию "Сапоги оккупации". На площади были расставлено 100 армейских сапог, которые, по задумке организаторов, должны были символизировать оккупацию страны 17 июня 1940 года. Кроме того, были расставлены доски с текстами на латышском и английском языках об оккупации Латвии и ее последствиях. В тексте также был задан вопрос о том, когда же "сапог оккупации" покинет латвийскую землю. Одна из задач акции - добиться от ответственного комитета Рижской думы положительного решения о выделении финансирования Музею оккупации.

17 июня 2009 года премьер -министр Валдис Домбровскис выступил с заявлением, в котором говорилось: «Это время - решающее для нашего государства, и возможностей выбора у нас немного. Латвия стоит на пороге банкротства, спастись от которого мы можем, только резко сократив государственные расходы и надеясь на международный заем. Второе возможное решение было бы несравнимо более тяжелым, поскольку в таком случае пришлось бы еще серьезнее сократить расходную часть бюджета, и вызванные социальной напряженностью последствия стали бы непрогнозируемыми».

В тот же день бывший президент Латвии Гунтис Улманис в интервью телепередаче "Доброе утро, Латвия!" заявил, что хочет услышать от политиков извинения за то, что они "оказались настолько глупы или нечестны", что Латвия оказалась в нынешней ситуации.

17 июня 2008 года Президент России Дмитрий Медведев подписал указ N 977, согласно которому неграждане Латвии и Эстонии теперь могут въезжать в Россию без виз.

В тот же день Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провело обыск в кабинете руководителя комитета Рижской думы по городскому развитию Эдмунда Крастиньша, после чего оппозиция призвала его подать в отставку.

В тот же день в Лиепае женщина в нетрезвом состоянии пришла в детский сад "Саулесзакис" за своими тремя детьми 2000, 2003 и 2003 годов рождения. В детский сад были вызваны сотрудники отдела по делам несовершеннолетних местной полиции, которые постановили, что отдавать детей матери нельзя, поэтому они были доставлены в приют.

17 июня 2007 года Конституционный суд по иску 21 депутата Сейма возбудил дело о несоответствии закона о пограничном договоре Латвии и России 3-й статье Конституции, а также преамбуле и пункту 9 декларации о независимости Латвии от 4 мая 1990 года.



17 июня 2006 года около 20 членов и сторонников партии "Все - Латвии!" выстроились в пикет напротив здания посольства России в Риге. Участники пикета разыграли театрализованное представление: одетый в форму солдата советской армии человек с бутылкой водки в руках и человек в форме солдата армии нацистской Германии с противогазом на плече договаривались об оккупации Латвии, которую изображала девушка в тюремной робе и кандалах.

В тот же день в муниципальную полицию Лиепаи поступила информация о том, что у магазина Beta на улице Калпака вывешен флаг, у которого оформление траура не отвечает правилам. На месте полицейские констатировали, что вместо траурной ленты к флагу прикреплен черный мешочек для отходов. В связи с нарушением был составлен акт.



17 июня 2005 года лидер организации "Все - Латвии!" Райвис Дзинтарс напротив здания посольства России сжег советский флаг, а 2 сентября судом Зиемельского района Риги был приговорен к уплате штрафа в размере 100 латов за использование запрещенной советской символики.

В тот же день лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский, выступая на заседании Госдумы РФ, поздравил страны Балтии "с 65-летием вступления в состав Советского Союза". Жириновский считает, что именно в годы нахождения в составе Советского Союза Литва, Латвия и Эстония достигли наивысших достижений в своей истории. Это была настоящая эпоха в истории этих стран, отметил лидер ЛДПР.

В тот же день Государственное бюро по надзору за средой разрешило в Вентспилсском районе, где сильно размножились пилильщики, провести опрыскивание лесов незарегистрированным в Латвии препаратом димилин.

17 июня 2004 года был учрежден Латвийский комитет по сохранению и развитию традиций праздников песни и танца.

В тот же день Европейский суд по правам человека признал обоснованной жалобу Татьяны Жданок и постановил, что Латвийское государство должно выплатить ей 10 000 евро за моральный ущерб и 10 000 евро (6620 латов) судебных издержек и дорожных расходов, а также 2236 латов материального ущерба, возникшего из-за того, что Жданок полтора года не получала зарплату депутата Рижской думы.

17 июня 2003 года правительство Латвии одобрило направление в Ирак военного подразделения Национальных вооруженных сил .

В тот же день Рижская дума приняла правила общественного порядка в столице. Новыми правилами было запрещено сорить на улицах, плевать, заниматься гаданием, находиться с открытой упаковкой пива или другого алкогольного напитка в публичных местах, за исключением тех, где напитки продаются для употребления на месте, запрещено заниматься попрошайничеством, находиться на газонах парков, скверов и зон зеленых насаждений, а также были введены другие запреты.



17 июня 2002 года в Риге у здания Кабинета министров состоялся митинг против НАТО. Помимо латвийских национал-большевиков, развернувших транспарант «НАТО — это Гитлер сегодня», в нем участвовала старушка с плакатом на английском языке «Fuck off NATO!» и иностранные туристы, которые внезапно присоединились к протесту и начали активно показывать зданию Кабинета министров «факи».

17 июня 2001 года лиепайское отделение партии «Тевземей ун Бривибай» в Приморском парке напротив представительства России развесило на двух веревках между деревьями девять государственных флагов Латвии с траурными лентами в промежутках. После чего полиция возбудила уголовное дело по обвинению в неподобающем обращении с государственным символом.

17 июня 2000 года впервые официально отмечался День оккупации. Состоялось шествие к памятнику Свободы, организованное партией ТБ/ДННЛ, впереди колонны шли несколько депутатов-«тевземцев» Сейма и Рижской думы, рижский мэр Андрис Аргалис и председатель Общества национальных воинов Николай Романовскис. Примерно 20 человек вышли в пикет у посольства России. Они требовали признать факт оккупации, деколонизировать Латвию и вернуть Абрене.



17 июня 1999 года директор Института Латвии Вайра Вике-Фрейберга была избрана президентом Латвийской Республики. Беспартийного кандидата Вике-Фрейбергу выдвинули во втором туре выборов Латвийская социал-демократическая рабочая партия, объединение ТБ/ДННЛ и Народная партия. Это была первая женщина-президент в Восточной Европе.

В тот же день на территории Рижской киностудии загорелся ангар, в котором хранилось имущества более чем на 52 тысячи латов. В списке уничтоженного огнем имущества - кареты из фильма «Слуги дьявола» и «жигули» из фильма «Ралли», шесть реквизитных гробов, три микроавтобуса, самолет, пушки, каски и прочая бутафория.

17 июня 1998 года Сейм принял поправки к закону о праздничных и памятных дня, предусматривавшие, что впредь 16 марта будет днем памяти латышских воинов, а первое воскресенье декабря будет днем памяти жертв коммунистического террора против латышского народа. Кроме того, с перевесом в один голос Сейм решил сохранить смертную казнь в Латвии.

17 июня 1997 года впервые в Латвии в результате искусственного оплодотворения 33-летняя рижанка родила двойню - девочку и мальчика.

17 июня 1993 года с аэродрома в Лиелварде улетел последний самолет ВВС России.

17 июня 1992 года был подписан приказ о восстановлении ВВС Латвии.

17 июня 1973 года в Латвии проходили выборы в местные Советы депутатов трудящихся. Был образован 23 881 избирательный округ, 1740 участков. В выборах приняли участие 99,97% от общего числа избирателей.



17 июня 1941 года в Риге, в кинотеатре «Сплендид Палас» состоялась премьера художественного фильма Kaugurieši («Каугурское восстание»). Фильм был снят режиссером Волдемаром Пуце по одноименному роману Карлиса Зариньша ещё при Улманисе, но считался первым латвийским советским фильмом.

В тот же день в Риге закончился первый съезд латвийских советских писателей. Было избрано правление Союза писателей Латвийской ССР.



17 июня 1940 года газета «Сегодня вечером» писала: «Уполномоченный латвийской армией ночью выехал на границу, чтобы договориться с уполномоченными советской армии относительно порядка вступления советских войск. Первые воинские части в ранний час 17–го июня перешли латвийскую границу».

В тот же день президент Латвии Карлис Улманис выступил по радио со знаменитым обращением о том, что в страну пришли друзья. «Я остаюсь на своем месте, а вы оставайтесь на своем!», — сказал президент в заключение речи.

В тот же день было введено нормированное снабжение одеждой и обувью. Согласно распоряжениям инспектора по ценам о торговле готовыми кожами и кожаными изделиями и о торговле шерстяными, полушерстяными и хлопчатобумажными тканями, продавец должен сделать запись на 28-й странице паспорта, отметив, когда, какой товар и в каком количестве продан владельцу паспорта.



17 июня 1939 года в Риге на площади Победы состоялся грандиозный парад айзсаргов в честь 20-летия этой военизированной организации. С речью выступил президент Улманис. В ответ 40 тысяч айзсаргов дали вождю торжественное обещание всегда и везде безоговорочно выполнять его приказы.



17 июня 1937 года в Риге утром рабочие, пришедшие ремонтировать Железный мост через Даугаву, увидели дым. Это загорелся деревянный пролет моста, соединявший его с Закюсалой. Мост тушили пожарные всей Риги, чтобы огонь не перекинулся на соседний железнодорожный мост. Спасти сгоревшие пролеты возможности не было, подозревали, что мост загорелся от спички или окурка косарей травы на острове — тогда стояла жара.

В тот же день правительство приняло закон об упорядочении вопросов правописания и создании при министерстве образования комиссии по правописанию, куда входил и представитель МВД.



17 июня 1933 года в Риге на Эспланаде открылся 8-й Всеобщий латышский праздник песни. Он был посвящен 60-летию первого Праздника песни. Приняло участие 9400 певцов.



17 июня 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «Сегодня в Ригу из Москвы прилетает. трехмоторный пассажирский аэроплан «Юнкерс»... Гигантский аэроплан построен следующим образом: ширина между концами крыльев 29 метров, длина 16 метров, высота 5 метров. ,Все три мотора дают 500 лошадиных сил и развивают скорость 170 километров в час. С полной нагрузкой аэроплан весит около 5000 килограммов. Для пассажиров устроены удобные помещения, причем во, время полета они могут разговаривать с летчиком. К личному составу аэроплана, помимо летчика и механика, принадлежит еще мальчик «луфт-бой> для разных мелких услуг пассажирам. На аэроплане имеется также небольшой безалкогольный буфет, уборная и умывальник. Зимою аэроплан отапливается электрическими печками. Этим трехмоторным аэропланом достигнута абсолютная безопасность полета. В случае отказа одного из трех моторов, аэроплан может продолжать полет с двумя и лишь одним мотором».

17 июня 1880 года в Риге на площади Екаба начался 2-ой Всеобщий латышский праздник песни. Участвовали 1653 певца из 70 хоров, некоторые хоры впервые были полностью в народных костюмах.

17 июня 1701 года шведские войска заняли Ригу.

Фото - president.lv, Госканцелярия, МИД ЛР, Сейм ЛР, журнал "Атпута", газеты "Час", "Яунакас Зиняс" и "Сегодня", энциклопедия "Рига", Википедия.