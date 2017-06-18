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новый президент Раймондс Вейонис ознакомился с данными по расходам на охрану, предоставленными военной полицией, осмотрел Юрмальскую резиденцию и принял решение жить пока в своей прежней квартире в Огре, в многоквартирном доме (на фото).

В тот же день председатель Рижской думы Нил Ушаков обсудил с главой администрации президента РФ Сергеем Ивановым актуальные вопросы экономического и политического сотрудничества Латвии и России, сообщили в Рижской думе. Встреча прошла в Санкт-Петербурге в рамках Международного экономического форума.



В тот же день депутаты Сейма на последнем перед каникулами заседаниии отметили Янов день.

18 июня 2014 года ночью в четырех населенных пунктах были побиты рекорды минимальной температуры воздуха для этого дня, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. На всех четырех метеостанциях в пять часов утра было не более +2 градусов. В Алуксне была зарегистрирована температура +1,2 градуса, что на два градуса ниже прежнего рекорда, в Резекне она составила +1,6 градуса, в Гулбене и Руиене - +1,9 градуса.



18 июня 2012 года Сейм впервые рассматривал коллективное заявление - подписанную более чем 10 тысячами граждан инициативу об установлении юридической ответственности за нарушение присяги депутата. Подписи 13 854 граждан были собраны интернет-порталом manabalss.lv под предложением Армандса Герикса. Он предлагал в случае нарушения торжественной клятвы депутата лишать нарушившего ее депутата мандата и запретить ему занимать также другие должности в госуправлении и самоуправлениях.

18 июня 2010 года около 15:00, в главном хранилище Латвийской национальной библиотеки на Кр.Барона в Риге, из-за сырости провалился пол, и примерно 1200 книг упали в погреб. Начальник хозяйственной части пытался спасти книги, но тоже упал в подвал, получив небольшие ссадины.



В тот же день, около 16 часов, в Риге на перекрестке улицы Валдемара и бульвара Калпака столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи. Легковой автомобиль, который двигался в одном направлении с машиной скорой помощи, перестраивался в другой ряд без соблюдения правил дорожного движения. В результате столкновения машина "скорой" перевернулась.



18 июня 2009 года в Риге бригада альпинистов после многочасовой работы подняла на башню церкви Св. Петра и установила там реконструированный флюгер - золотого петушка. Он был демонтирован в январе. Затраты не демонтаж, ремонт ротационного механизма и реконструкцию составили 58,9 тысяч латов, а обновление позолоты петушка длилось три месяца.

В тот же день президент Затлерс, обращаясь к парламентариям на последнем пленарном заседании весенней сессии Сейма, призвал их говорить с обществом, признать допущенные ошибки и извиниться за них. «Это все необходимо признать и принять на себя ответственность. Необходимо отметить, что действия были ошибочны, что плохо управляли своим государством», - сказал президент, подчеркнув, что об этом нужно говорить не только премьеру, но каждый представитель властей должен извиниться перед жителями за принятие недальновидных в хозяйственном отношении решений.



В тот же день в Риге на манифестацию у памятника Райнису, организованную Латвийским союзом свободных профсоюзов, прибыл министр финансов Эйнарс Репше , чтобы пообщаться с участниками акции протеста Появление Репше на мероприятии вызвало бурную реакцию присутствующих. Люди начали дергать его за рукава, за галстук, ему плюнули в лицо. Некая женщина схватила министра финансов за грудки. Министр специально пошёл сквозь толпу, чтобы поговорить с людьми, но его мало кто слушал.



18 июня 2008 года премьер-министр Ивар Годманис попал в аварию на перекрестке бульваров Бривибас и Калпака в центре Риги, где его служебная машина Audi A8 столкнулась с пассажирским микроавтобусом, следовавшим по маршруту Сигулда - Рига. Медики констатировали у Годманиса трещину в височной кости и сотрясение мозга и прописали ему постельный режим.

В тот же день правительство на внеочередном заседании поддержало освобождение Алексея Лоскутова с поста начальника Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией.

18 июня 2007 года большая часть военнослужащих латвийского контингента покинула Ирак и прибыла в Кувейт, чтобы отправиться на родину. В личном штабе командующего Национальных вооруженных сил Латвии сообщили, что участие в международной операции в Ираке с 2003 года обошлось в 16,74 миллионов латов.

В тот же день мэр Риги Янис Биркс открыл новую велодорожку Центр — Межапарк. Сообщалось, что полностью прокладка дорожки будет завершена в начале осени, ее протяженность составит 6,6 км, затраты на строительство - 695 тысяч латов. К открытию велодорожки был приурочен велопробег, в котором приняли участие мэр и журналисты.



В тот же день Русская служба BBC собиралась провести разговор с рижанами в прямом эфире. Накануне глава Русской службы BBC Сара Гибсон сообщила, что трансляция пойдет в прямом эфире с Домской площади с 17.30. Однако в это время никаких признаков присутствия BBC у входа в здание Латвийского радио не было. Позже выяснилось, что журналисты BBC вели передачу с балкона Латвийского радио, к собравшимся они не вышли. Cара Гибсон сообщила, что дождь не позволил разместить дорогостоящее оборудование под открытым небом.

18 июня 2006 года Кабинет министров на внеочередном заседании принял решение рекомендовать Сейму освободить начальника Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией Алексея Лоскутова от занимаемой должности.

В тот же день предприниматель из Айзкраукле Олег Лях поймал гигантского сома весом 45 килограммов. Рыболов держал ее на кукане в небольшом заливчике. А на Лиго он вновь отпустил рыбу, предварительно окольцевав серебряным кольцом с надписью «Сом Кеша. Олег Лях. 18.06.2006».

В тот же день в Приедайне председатель объединения «Центр согласия» Нил Ушаков, чтобы избежать на велодорожке столкновения с детьми, резко затормозил и упал, перелетев через руль. Упав, он сломал руку четырех местах.

18 июня 2005 года на проходившем съезде Союза социал-демократов для ликвидации партии не хватило пяти голосов.

В тот же день через территорию Латвии прошли колонны возвращающейся из Литвы с учений Amber Hope эстонской и финской бронетехники.

18 июня 2004 года на территории таможенного пункта "Моно" на ул. Лубанас посол США в Латвии Брайан Карлсон торжественно передал латвийской таможне мобильный сканер для осуществления контроля грузов на внешних границах ЕС.

18 июня 2003 года Литва и еще пять стран региона Балтийского моря и Северной Европы, включая Латвию, призвали Европейский Союз выступить с инициативой ускорения развития демократии и экономики в арабских странах.

В тот же день латвийский тяжелоатлет Раймондс Бергманис установил мировой рекорд в переноске черепах - 98,4 кг, доставив в летнее жилище четырех обитающих в Рижском зоопарке галапагосских черепах.

18 июня 2002 года в Латвии торжественно закрылась программа Американского корпуса мира — американской помощи в развитии демократии. В мероприятии приняли участие посол США в Латвии Брайан Карлсон и премьер-министр Андрис Берзиньш.

В тот же день на 47-й конференции латвийской интеллигенции «Латвийский предприниматель в европейском экономическом пространстве» министр финансов Латвии Гундарс Берзиньш заявил, что после выраженной Евросоюзом позиции в области сельскохозяйственной политики он сам потерял веру в честность ЕС.

18 июня 2001 года стало известно, что ряд депутатов Сейма обратились к президенту Латвии с предложением наградить духовного лидера Тибета Далай-ламу орденом Трех звезд.

18 июня 2000 года президент Вайра Вике-Фрейберга пригласила на прием депутатов 7-го сейма и популярную в Латвии группу Prаta vеtra, чтобы поблагодарить музыкантов за то, что они содействуют созданию образа Латвии в мире.

18 июня 1999 года новый президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга сообщила на пресс-конференции: «Учитывая, что в Латвии так много русскоязычных жителей, я решила выучить русский язык, чтобы понимать, о чем говорят рядом со мной».

В тот же день председатель Латвийской социал-демократической рабочей партии Юрис Боярс заявил, что некий "владелец крупной фирмы" предложил ЛСДРП 75 000 латов за поддержку кандидата на пост президента от союза "Латвияс цельш". Назвать имя предложившего взятку предпринимателя Боярс отказался, чтобы, как он выразился "не терять возможности маневрирования".

18 июня 1998 года неизвестными преступниками была обстреляна инкассаторская машина Рижского коммерческого банка, ранены три инкассатора и похищены восемь тысяч латов и пять тысяч долларов США.

18 июня 1989 года года в Риге произошел пожар в здании завода ВЭФ. Выгорело 17 000 квадратных метров в трех корпусах завода, 1 500 человек остались без работы, общий убыток составил 5 миллионов рублей.

В тот же день в Риге открылся первый Всемирный съезд латышских врачей.

18 июня 1986 года между станциями Курчум и Грива на Даугавпилсском направлении поезд сошел с рельсов и опрокинулся вместе с семью пассажирскими вагонами. Погибло четыре человека.

18 июня 1974 года был заключен договор о дружбе между Ригой и японским городом Кобе.

18 июня 1940 года в Ригу прибыл заместитель председателя СНК СССР Вышинский. На вокзале его встречали адъютант президента Улманиса генерал Лукинс и министр иностранных дел Мунтерс. В тот же вечер Вышинский нанес визит в Рижский замок и встретился с президентом Улманисом.

18 июня 1936 года в Риге в Национальной опере состоялся торжественный выпускной акт, на котором присутствовали 1900 выпускников всех 34-х рижских школ. С речью выступил президент Карлис Улманис. «Моё пожелание вам: самые горячие сердца — Латвии, самый лучший труд — Латвии, самая суровая строгость и твердость — к себе», сказал он.



18 июня 1926 года в Риге на Эспланаде открылся 6-й Латышский всеобщий праздник песни, первый после провозглашения независимости. Участвовали 6526 певцов из 157 хоров, что стало рекордом. А также объединенный военный оркестр из 350 музыкантов.



18 июня 1925 года в Елгаве президент Янис Чаксте торжественно заложил камень в основание сахарной фабрики.

В тот же день рижская газета «Сегодня» сообщила: «Инспекция труда доводит до всеобщего сведения, что 22-го нюня, в день памяти павших в освободительную войну, для промышленных и ремесленных предприятий не является обязательным праздником, если этот день не предусмотрен как праздник в правилах соответствующей фабрики. 23-го июня в праздник «Лиго» работы в предприятиях должны быть закончены в 12 часов дня. Исключение допускается для пекарен, парикмахерских и мясных, которые могут работать как в обычные дни».



18 июня 1922 года в Риге начался первый Праздник латвийской молодёжи. Почетный президиум праздника возглавил Кришьянис Баронс.

18 июня 1888 года в Риге на Эспланаде открылся 3-й Латышский всеобщий праздник песни. Участвовало 2618 человек, впервые приехали хоры из Латгалии. Помимо латышских песен был исполнен гимн «Боже, царя храни!» и финал из оперы Глинки «Жизнь за царя».

18 июня 1876 года в Риге началось строительство дамбы АБ.

18 июня 1716 года в Либаву (Лиепаю) прибыл Петр I.

Фото - president.lv, mixnews.lv, Канцелярия Сейма, газета "Час", журналы "Илюстретс журналс", "Неделя" и "Атпута".