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Чтобы ремонтные работы на латвийских дорогах не остановились, правительство должно уже осенью решить вопрос о долгосрочной модели финансирования. Об этом заявил министр сообщения Улдис Аугулис, ознакомившись с ходом строительных работ в Земгале.

Министр вместе с руководством предприятий Latvijas Valsts ceļi (LVC) и Latvijas autoceļu uzturētājs в среду посетил несколько строительных объектов на региональных автодорогах в окрестностях Бауски и ознакомился с работой доломитового карьера под Иецавой.

"В этом году ремонтные работы в сети государственных автодорог начаты своевременно, сезон в разгаре, работы ведутся во всех регионах страны. Чтобы так продолжалось и в последующие годы, уже этой осенью правительству следует решить вопрос о долгосрочной модели финансирования автодорог", - сказал Аугулис.

Тем временем в интервью радио Baltkom он сообщил, что министерство уже ищет решения по предотвращению существенного сокращения финансирования для автодорог в 2019 году, когда для этой цели больше будет недоступно объемное финансирование из фондов ЕС. В том числе, Минсообщения рассматривает возможность восстановить Автодорожный фонд, ликвидированный в 2013 году.

"Мы уже добились того, что с декабря прошлого года прибыль предприятий Latvijas Valsts ceļi и Latvijas autoceļu uzturētājs не поступают в госбюджет, а остается на содержание дорог и на обновление дорожно-строительной техники. Мы предпринимаем все необходимые действия, которые позволяют нам быть уверенными в том, что в 2019-2020 годах ремонт дорог мог продолжаться на прежнем уровне. Самый идеальный вариант – это восстановление Автодорожного фонда, и это сейчас активно обсуждается.

Мы также рассматривали возможность занять деньги и строить дороги сегодня, потому что с каждым годом это становится все дороже. Мы рассматриваем все возможные варианты, чтобы не допустить остановку ремонтных работ в 2020 году и работаем над тем, чтобы обеспечить для ремонта дорог стабильное финансирование", - рассказал Аугулис.

Он также отметил, что в следующем году на ремонт региональных дорог планируется 25 млн евро – все средства, дополнительно выделенные из госбюджета.

"Эти деньги все пойдут именно на ремонт региональных и местных дорог, поскольку эти дороги финансируются только за счет госбюджета. Главные государственные дороги мы ремонтируем в основном за счет средств, выделяемых из Фонда Кохезии ЕС, поскольку использовать эти деньги для других дорог Еврокомиссия нам не позволяет. Также остались еще некоторые участки дорог, ремонт которых финансируется из Европейского фонда регионального развития (ERAF)", - указал Аугулис.

В свою очередь, как отмечает Latvijas Valsts ceļi, в этом году, благодаря дополнительному финансированию из госбюджета в размере 14 млн евро, на нескольких региональных и местных дорогах также идут строительные работы. Техническое состояние региональных автодорог осталось неизменным, а удельный вес местных автодорог, находящихся в плохом состоянии, возрос.

Между тем, как рассказал в интервью радио Baltkom председатель правления Latvijas Valsts сeļi Янис Ланге, в этом году работы ведутся на 140 объектах по всей Латвии.

"Сейчас мы также работаем на многих участках, которые расположены около литовской границы, например, от Лиепаи до литовской границы, от Даугавпилса в сторону Медуми, а также от Барбеле до Скайсткалне, где мы ремонтируем именно те дорожные участки, которые ведут к латвийско-литовской границе. Когда мы закончим эти объекты, то сможем сказать, что у нас дороги лучше, чем на литовской стороне. Конечно, если смотреть в целом, то Литва и Эстония впереди нас, однако у них за последние 10 лет размер финансирования на ремонт дорог у них был намного выше", - отметил Ланге.

Добавим, более подробную информацию о ремонтных работах, проводимых на дорогах Латвии, можно узнать на сайте lvceli.lv, а также позвонив по бесплатному информационному телефону 80005555.

Фото: Renārs Koris, Latvijas Valsts ceļi