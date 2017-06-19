19 июня 2016 года командир Национальных вооруженных сил Раймондс Граубе сообщил, что в каждом батальоне Земессардзе (ополчения) планируется создать подразделение по спецзаданиям.

19 июня 2015 года государственная полиция начала административный процесс по делу активиста партии "За родной язык" Иллариона Гирса, который сжег свой паспорт и в интернете разместил видео, на котором было запечатлено сожжение. Гирс пояснил, что это акт протеста против политики в отношении неграждан, проводимой Латвией.

Эксклюзив |

Сейм утвердил в третьем, окончательном чтении проект изменений в Конституции, которые предусматриваюли включение в нее преамбулы. За принятие преамбулы проголосовали 69 депутатов (коалиционные партии и внефракционные депутаты), а против были 28 представителей «Центра согласия». Преамбула гласит, что Латвийское государство создано для гарантирования существования латышской нации. После заседания депутаты отправились праздновать Лиго.

19 июня 2013 года на первом заседании Вентспилсской думы нового созыва на должность председателя думы был вновь избран многолетний градоначальник Айварс Лембергс, возглавляющий город с 1988 года. За его кандидатуру проголосовали 9 из 12 депутатов, участвовавших в заседании.

Той же ночью в Вентспилсе с моста в реку Венту бросилась женщина 1986 года рождения, вместе с двумя маленькими детьми. Мальчиков 2 и 3 лет спасти не удалось. Женщину вытащили из воды пограничники, которые дежурили недалеко от места трагедии.

19 июня 2010 года в волости Яуналукснес состоялся фестиваль самогонщиков.

19 июня 2009 года министр экономики Артис Кампарс в программе «900 секунд» телеканала LNТ высказал прогноз, что нижайшая точка латвийской экономики будет зимой. Кампарс также отметил прогнозы минкономики, согласно которым рост латвийского ВВП возобновится в 2011 году. «У нас имеются серьезные сигналы, что вскоре может начаться рост, а будет ли он медленным или быстрым, это мы увидим», — сказал министр.

В тот же день министр иностранных дел Марис Риекстиньш в связи с драматическим сокращением бюджета заявил в интервью агентству BNS: «Вы не дождетесь от меня жалобных комментариев, поскольку более всего те, кто является нашими недругами в международной политике, а такие у нас есть, хотели бы услышать подтверждение министром иностранных дел того, что внешнеполитическое ведомство является как бы подстреленной полухромой уткой»,



19 июня 2008 года одна тысяча 911 человек устроили на Андрейсале в Риге салют Cola&Mentos, побив рекорд Гиннеса, принадлежавший до этого бельгийским и американским студентам. Салют был устроен в честь 15-летия бизнес-школы "Туриба". Ровно в десять часов вечера все участники засыпали в бутылки с кока-колой конфеты Mentos, которые, вступая в реакцию с напитком, вызывают бурное фонтанирование. Об этом рекорде есть соответствующаяя запись в книге Гиннеса.

В тот же день Европейский суд по правам человека постановил, что латвийские власти нарушили статью 7-й Конвенции "О защите прав человека и основных свобод" и предписал взыскать с Латвии 30 000 евро в качестве моральной компенсации бывшему советскому партизану Василию Кононову.

В тот же день газета «Диена» сообщила о проведенном эксперименте с целью доказать, что поведение министра по делам интеграции Оскарса Кастенса не всегда соответствует активно пропагандируемым им семейным ценностям. Министр вступил в романтическую переписку и на трех свиданиях позволял себе вольности по отношению к журналистке газеты. Министр выступил с заявлением для СМИ, в котором признался в двусмысленности своего поведения и принес извинения семье и партии, указав на неэтичность действий газеты.



19 июня 2007 года из Ирака вернулся 121 солдат латвийского контингента, вывод войск был завершен. Солдат встречала президент Вайра Вике-Фрейберга.

В тот же день Полиция безопасности закрыла уголовное дело о рассылке СМС-сообщений о девальвации лата. В основании уголовного процесса лежал факт отправки в феврале неким мужчиной своим знакомым приблизительно 20 СМС-сообщений следующего содержания:«Это на уровне слухов, но на следующей неделе возможны меры по девальвации лата. Решение — менять латы на другую валюту. С приветом — ...». Это сообщение он разослал, случайно услышав в магазине разговор о возможной девальвации лата 19-20 февраля.

19 июня 2006 года Елгавский суд приговорил подростка, который шутки ради в торговом центре нажал на кнопку сигнала тревоги, к условному лишению свободы на шесть месяцев. 25 февраля подросток по хулиганским мотивам разбил в торговом центре на улице Католю защитное стеклышко и нажал на кнопку сигнала тревоги. Сигнал действовал примерно два часа, мешая работе центра и спокойствию людей. Торговому центру был нанесен ущерб на сумму примерно 181 лат.

В тот же день на заседании фракции объединения ТБ/ДННЛ обсуждался вопрос об использовании государственного языка в латвийских тюрьмах. Было констатировано, что «в тюрьмах существует проблема госязыка» - примерно 60 процентов заключенных являются русскоязычными и некоторые из них не знают госязык.



19 июня 2004 года в городе Порту, в Португалии, на чемпионате Европы футболисты сборной Латвии сыграли вничью (0:0) со сборной Германии.

В тот же день директор фестиваля KREMERata Baltica Ингрида Земзаре сообщила, что всемирно известному скрипачу Гидону Кремеру представители гостиницы Riga предложили переночевать на улице, внезапно отказав в уже оплаченном проживании в гостинице. Такое же предложение было адресовано и музыкантам его оркестра.

19 июня 2003 года в 14.50 года в Елагаве в филиал Latvijas Krajbanka на ул.Сатиксмес 33 вошел мужчина в светло-сером халате с обмотанной шарфом головой и, пригрозив сотрудникам банка похожим на пистолет предметом, перелез через барьер, вошел в кабинет заведующего филиалом и на русском языке потребовал открыть сейф.

В тот же день лектор кафедры психологии образования и отношений Дублинского университета Пол Даун заявил, что запланированный в 2004 году переход школ нацменьшинств на латышский язык обучения может привести к тому, что многие учащиеся бросят учебу, что в свою очередь будет способствовать распространению наркомании среди молодежи.

19 июня 2002 года во время ремонта канализации 2–го корпуса Центральной тюрьмы работники наткнулись на бомбу, сохранившуюся со Второй мировой войны. Сразу после этого на место происшествия были вызваны саперы, скорая медицинская помощь и работники пожарной охраны. Обсуждалась возможность эвакуации заключенных, но, к счастью, все обошлось — саперы увезли опасную находку на полигон для дальнейшего уничтожения.

В тот же день в Риге в основание будущего здания торгового центра Stockmann и мультиплекса Forum Cinemas заложили капсулу с посланием к потомкам.

В тот же день в Эстонии Йыгеваский хуторянин Кальо сообщил в полицию, что обнаружил в Эндласком заповеднике 10-12-летнюю девочку, которая говорила на непонятном ему иностранном языке. Полицейские установили, что проживающая в Даугавпилсе Лига (1989 г.р.) в ходе прогулки в лесу отстала от родителей.

19 июня 2000 года президент Вайра Вике-Фрейберга в интервью Латвийскому радио заявила, что ей грустно наблюдать, как в России до сих пор многие люди с ностальгией относятся к Советскому Союзу. Вике-Фрейберга сказала, что российский народ должен начать переоценку своей истории, как это сейчас происходит в Латвии

В тот же день стало известно, что в квартире председателя совета АО "Ригас силтумс" Яниса Карповича, как и во всех домах домоуправления "Дарзциемс" и части домов Румбулы, отключена подача горячей воды.



19 июня 1998 года в соответствии с распоряжением Кабинета министров был остановлен атомный реактор Центра ядерных исследований Латвийской академии наук в Саласпилсе. Красную кнопку нажал самый молодой сотрудник Центра ядерных исследований Арнис Эзергайлис.

19 июня 1997 года Сейм ратифицировал конвенцию ООН о беженцах и принял закон об искателях убежища и беженцах.

19 июня 1996 года в Риге в клубе Zero Zone прогремел взрыв, здание было повреждено, двое ранены.

19 июня 1991 года Верховный совет ЛР принял закон об образовании.

19 июня 1982 года в Вецумниеках Баусского района была отмечена температура — 4 градуса и заморозки, что стало метеорологическим рекордом. Причем, температура держалась до 24 июня.

19 июня 1978 года в Зосени был отмечен температурный рекорд: минуc 1,4 градуса.

19 июня 1968 года в Риге был отмечен температурный рекорд: + 32,2 градуса.

19 июня 1961 года Министерство культуры и республиканский совет профсоюзов Латвийской ССР приняли постановление о контроле музыкальных записей, требующее изъять безыдейные и чуждые советской действительности произведения.

19 июня 1953 года министр внутренних дел Латвийской ССР И.Зуянс сообщал первому секретарю ЦК КПЛ Я.Калнберзиню, что в целях обеспечения органов МВД и милиции Латвийской ССР оперативными и руководящими работниками из местного коренного населения, в городе Риге создаются две школы милиции, которые должны быть укомплектованы гражданской молодежью латышской национальности. Обучение в школах будет вестись на латышском языке.

19 июня 1940 года в Лиепае прошла демонстрация рабочих с красными флагами и лозунгами о дружбе с СССР.

В тот же день Рижский комитет Компартии Латвии издал последнюю нелегальную листовку «К трудовому народу Латвии», в которой выдвинул требования к вновь создаваемому правительству и призывает трудящихся сохранять организованность и дисциплину.



19 июня 1937 года газета «Яунакас Зиняс» рассказала о павильоне балтийских стран на Всемирной выставке в Париже, особенно о латвийской экспозиции: «Восточная стена посвящена президенту государства доктору Карлису Улманису. В центре — президент на картине художника Либертса. Над картиной — небольшой гипсовый герб Латвии, а рядом два изречения президента. С одной стороны они латышском языке: «Наша первая внешнеполитическая заповедь — мир и дружба со всеми народами» и «Земля и труд — основа нашего благосостояния». С другой стороны — эти изречения на французском языке. Под изречениями на небольшой витрине можно видеть изготовленные министерством общественных дел макеты из обоих больших латышских национальных постановок - «Песня возрождения» и «Тебе жить вечно, Латвия!». Почти всю противоположную стену занимает картина Либертса, символизирующая единый латышский народ в едином труде».

19 июня 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила:«Иванов день в этом году будет отпразднован в древнелатышском национальном духе. Для этой цели Кабинет министров ассигновал 3000 латов. 22-го июня будет устроен пеший национальный народный карнавал, главным организатором которого назначен директор Художественного театра Э. Смильгис. Подобные национальные карнавалы будут впредь устраиваться ежегодно. Торжества будут происходить на Набережной и бульварах".



19 июня 1921 года был образован пятый по счету Кабинет министров Латвийской Республики во главе с Зигфридом Анной Мейеровицем. Он же был министром иностранных дел, кроме него в правительстве было девять министров. Правительство продержалось 19 месяцев и 8 дней, что стало рекордом. Кроме того, 34-летний Мейеровиц остаётся самым молодым премьером за всю историю существования Латвийского государства.

19 июня 1913 года в Риге было освящено Лесное кладбище.



19 июня 1910 года в Риге, в зале между нынешними улицами Ханзас и Спорта, открылся 5-й Всеобщий латышский праздник песни.

19 июня (1 июля) 1889 года в Риге в семье почетного гражданина города Игнатия Мухина родилась дочь Вера, в будущем — знаменитый советский скульптор.

Фото - president.lv, газета "Час", "Илюстретс журналс" и Национальный художественный музей.