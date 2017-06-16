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Если лидер группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади убит - это хорошо, если нет - он будет уничтожен, заявил радио Baltkom экс-вице-премьер Сирии, секретарь партии народной воли Кадри Джамиль.

Он отметил, что точных данных о смерти Абу Бакр аль-Багдади пока нет.

"Информация об уничтожение Абу Бакр аль-Багдади пока не подтверждена, но важно то, что ИГИЛ отступает. Еще в сентябре 2015 года началась российская военная компания в Сирии - это послужило началом отхода ИГИЛ", - сказал секретарь партии народной воли.

Также он добавил, что полное уничтожение ИГИЛ - это вопрос времени.

"Мы находимся на финишной прямой в борьбе с Исламским государством. Теперь необходимо продолжать эту борьбу каждый день и не прекращать наносить удары. Тогда ИГИЛ будет выдворен из Сирии и Ирака. И если окажется, что Абу Бакр аль-Багдади жив, то в скором времени он будет уничтожен вместе с ИГИЛ", - сказал Кадри Джамиль.

В конце он рассказал сколько потребуется времени для подтверждения информации о гибели Аль-Багдади.

"От нескольких дней до нескольких недель будет проверяться информация об уничтожение лидера запрещенной группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади. А пока главное - продолжать борьбу с ИГИЛ", - заявил Кадри Джамиль.

Напомним, как заявило Министерство обороны России, лидер группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади, предположительно, был убит в результате удара российской авиации в южном предместье Ракки. Удар был нанесен по зданию, в котором проходила встреча лидеров группировки.

Удар по командному пункту ИГ был нанесен 28 мая, после полуночи. Его нанесли самолеты Су-34 и Су-35.