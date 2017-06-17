Паулс: Остапенко молодец, но кто вспомнит о лучшем в мире латвийском хоре? (11)

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Эксклюзив | 17 июня 2017 года, 15:35

Латвийская теннисистка Алена Остапенко заслужила крупную денежную премию, которую ей пообещало выплатить государство. Такое мнение в беседе с корреспондентом радио Baltkom высказал маэстро Раймонд Паулс. Однако, по его словам, в стране есть множество деятелей культуры, на которых власть и СМИ не обращают должного внимания. Например, латвийский хор, который признан лучшим в мире.

«Конечно, она молодец, дай бог ей успехов. Но я, например, вспоминаю наш хор – лучший хор мира. Я не слышал, чтобы его кто-то встречал или дал ему какую-то премию. Лучший хор мира! Они ездят на автобусах подешевле, спят в этих автобусах. Об этом никто ничего не говорит. Конечно, Шарапова, например, она миллионер. На одной рекламе она зарабатывает бешеные деньги», - сказал Паулс.

10 июня Алена Остапенко обыграла в финале "Ролан Гаррос" румынку Симону Халеп со счетом 4:6, 6:4, 6:3. Остапенко стала первой представительницей Латвии, одержавшей победу в турнире "Большого шлема". За победу государство планирует выплатить Остапенко премию в размере 28,5 тысяч евро.

Комментарии 11
Андрей2 часа назад
Уважаемый наш Раймонд ну вы то хоть понимаете,что здесь все зависит от ситуации.Если вдруг западные слушатели вдруг обратят внимание на латвийский хор и скажут:"Браво,они из Латвии"!Длинные языки местных ..ополизов уже будут на своих привычных местах.
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Vladi De46 минут назад
латыши пели и танцевали когда был СССР... были субсидии, зарплаты и зеленый свет ... а вот в ЕС хор никому не нужен ... надо к этому привыкать
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Andrey Petroff35 минут назад
Раймонд последний настоящий патриот страны
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