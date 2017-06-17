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Латвийская теннисистка Алена Остапенко заслужила крупную денежную премию, которую ей пообещало выплатить государство. Такое мнение в беседе с корреспондентом радио Baltkom высказал маэстро Раймонд Паулс. Однако, по его словам, в стране есть множество деятелей культуры, на которых власть и СМИ не обращают должного внимания. Например, латвийский хор, который признан лучшим в мире.

«Конечно, она молодец, дай бог ей успехов. Но я, например, вспоминаю наш хор – лучший хор мира. Я не слышал, чтобы его кто-то встречал или дал ему какую-то премию. Лучший хор мира! Они ездят на автобусах подешевле, спят в этих автобусах. Об этом никто ничего не говорит. Конечно, Шарапова, например, она миллионер. На одной рекламе она зарабатывает бешеные деньги», - сказал Паулс.

10 июня Алена Остапенко обыграла в финале "Ролан Гаррос" румынку Симону Халеп со счетом 4:6, 6:4, 6:3. Остапенко стала первой представительницей Латвии, одержавшей победу в турнире "Большого шлема". За победу государство планирует выплатить Остапенко премию в размере 28,5 тысяч евро.