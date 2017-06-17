Публицист: рано или поздно Латвии придется дружить с Россией (7)

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Эксклюзив | 17 июня 2017 года, 16:09

У Латвии нет иного выбора, кроме как искать диалога с Россией - к этому вынуждает соседство двух стран. Об этом в интервью радио Baltkom заявил публицист, глава Союза журналистов Латвии Юрис Пайдерс, комментируя заявление президента Латвии Раймонда Вейониса о необходимости диалога между НАТО и Россией.

«Независимо от того, что произойдет в будущем, Латвия и Россия являются соседями, и такими они и останутся. Поэтому человеку разумному понятно, что если ты с кем-то соседствуешь, то рано или поздно придется найти какое-то взаимопонимание. Поэтому жизнь в постоянных конфликтах не является какой-то долгосрочной разумной стратегией», - сказал Пайдерс.

Президент Латвии Раймонд Вейонис ранее, открывая дискуссию «НАТО - от Варшавы до Брюсселя. Будущее альянса и усиленное присутствие в Балтии и Польше», заявил, что НАТО необходимо искать диалог с Россией. По мнению президента, это необходимо делать, потому что никто не хочет возвращения Холодной войны.

Комментарии 7
Оккупант1 час назад
О Господи! не ужели еще один прозрел?Только вот захочет ли Россия дружить с Латвией,после всего вылитого говна на русских со стороны нац озабоченных русофобов,которых в Латвии каждый третий!Это и ежу понятно что если Евросоюз Латвию выгонит из Ес,То Латвия как пить дать побежит лизать жопу сразу России!Ибо Латвия без Евросоюза некто!Своего ровным счетом не чего не осталось!Не производства своего,не экономики,даже валюту свою,и то продали!Латвия всегда ходила под кем-то!И не когда не была независимой!Точней независимой она была,но короткое время!Пока нац озабоченные русофобы не дорвались до власти,и все не просрали!Латвия сама по себе без чьей либо помощи,тупо не выживет!А Евросоюз ее рано или поздно из Ес Выгонит,это только вопрос времени!
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Ха2 часа назад
Серьезное заявление перед окончанием финансирования от ЕС.
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Jurijs1 час назад
Всё они, эти убогие латыши хорошо тут знают и поэтому решили воевать с Россией чужими руками ,предлагая свои границы для нападения,не за бесплатно конечно,враждебно настроенным к России странам,под видом обороны Латвии ,если только от самих себя.
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