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У Латвии нет иного выбора, кроме как искать диалога с Россией - к этому вынуждает соседство двух стран. Об этом в интервью радио Baltkom заявил публицист, глава Союза журналистов Латвии Юрис Пайдерс, комментируя заявление президента Латвии Раймонда Вейониса о необходимости диалога между НАТО и Россией.

«Независимо от того, что произойдет в будущем, Латвия и Россия являются соседями, и такими они и останутся. Поэтому человеку разумному понятно, что если ты с кем-то соседствуешь, то рано или поздно придется найти какое-то взаимопонимание. Поэтому жизнь в постоянных конфликтах не является какой-то долгосрочной разумной стратегией», - сказал Пайдерс.

Президент Латвии Раймонд Вейонис ранее, открывая дискуссию «НАТО - от Варшавы до Брюсселя. Будущее альянса и усиленное присутствие в Балтии и Польше», заявил, что НАТО необходимо искать диалог с Россией. По мнению президента, это необходимо делать, потому что никто не хочет возвращения Холодной войны.