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Если владелец частной собственности не дал согласия на использование дрона на своей территории, то его применение там считается нарушением. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал военный эксперт, бывший начальник Госполиции Валдис Воинс.

«Ограничения в использовании дронов довольно четко прописаны в правилах Кабинета министров. И действительно, залетать на частную территорию нельзя, есть ограничения на съемку, в частности, каких-то мероприятий, с которыми вы не согласовали использование дрона. Интересные дискуссии проходят о больших фестивалях – кто-то может туда залететь и потом выложить видео в интернет. Закон распространяется и на жилые застройки в городе, без согласования – никаких дронов», - сказал Воинс.

Он добавил, что единственный способ наказать нарушителя с дроном - это вызвать представителей полиции, чтобы они обнаружили оператора, однако, по его словам, оперативно сделать это довольно трудно.