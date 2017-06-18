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В воскресенье, в Слоке возник пожар повышенной опасности на юрмальской станции перегрузки и сортировки отходов. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала представитель Государственной пожарно-спасательной службы Инта Шабоха.

По ее словам, в 15.50 ГПСС получила вызов от очевидцев, которые сообщали, что на Вентспилсском шоссе видны огромные клубы черного дыма. Когда пожарные прибыли на место происшествия, выяснилось, что горят отходы, в основном прессованная пластмасса.

В спасательных работах участвуют 50 пожарных. К 18.15 пожар еще не был локализован.

Недалеко от места происшествия собралось большое количество очевидцев, однако ГПСС советует находиться на безопасном расстоянии от места возгорания, поскольку дым от пожара может быть вреден для здоровья.

Как рассказали корреспонденту радио Baltkom очевидцы, находящиеся рядом с местом происшествия, пожар продолжается уже около 3 часов и его интенсивность не снижается. По их словам, были слышны хлопки, похожие на взрывы, огонь перекидывался на деревья. Также они отметили, что на место прибыли около 2-3 машин "скорой" помощи. Столбы дыма от пожара видны также в Риге и, по свидетельству очевидцев, в Огре.

Также, как передает корреспондент радио Baltkom с места происшествия, ближайшие к месту происшествия дома окутаны дымовой завесой.

Тем временем как сообщили в Госполиции, на Вентспилсском шоссе на участке между улицей Мелдеру и торговым центром Kurši полностью перекрыто движение транспорта.

Фото и видео: facebook.com