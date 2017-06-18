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В воскресенье, в Слоке возник пожар повышенной опасности на юрмальской станции перегрузки и сортировки отходов. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала представитель Государственной пожарно-спасательной службы Инта Шабоха.

По ее словам, в 15.50 ГПСС получила вызов от очевидцев, которые сообщали, что на Вентспилсском шоссе видны огромные клубы черного дыма. Когда пожарные прибыли на место происшествия, выяснилось, что горят отходы - по словам очевидцев, это прессованная пластмасса.

ГПСС просит людей не приближаться к месту пожара, жителей близлежащих домов и районов призывают закрыть окна.

Ugunsdzēsēji vēl strādā,lai nodzēstu ugunsgrēku Jūrmalā.Šonakt aicinām apkārtnes iedzīvotājus logus aizvērt ciet, lai nelaistu dūmus telpās! pic.twitter.com/0JVIfvdZN9 — VUGD (@ugunsdzeseji) June 18, 2017

В спасательных работах участвуют 52 пожарных. На данный момент пожар еще не локализован. Сначала на место происшествия прибыло 50 нарядов, однако недавно туда было отправлены еще две пожарные машины. Пострадавших нет, на месте на дежурят сотрудники "скорой" помощи в случае, если кому-нибудь понадобится помощь.

Также Шабоха отметила, что пока в ее распоряжении нет информации о том, что необходимо эвакуировать местных жителей, однако, если это будет нужно, спасатели обязательно это сделают. Она также подчеркнула, что если местные жители чувствуют запах дыма, необходимо обязательно закрыть окна. Площадь возгорания пока определить невозможно.

Также представитель ГПСС отметила, что подобного масштабного пожара, во время которого горели только отходы, в последние годы не наблюдалось.

Как рассказали корреспонденту радио Baltkom очевидцы, находящиеся рядом с местом происшествия, пожар продолжается уже около 3 часов и его интенсивность не снижается. По их словам, были слышны хлопки, похожие на взрывы, огонь перекидывался на деревья. Также они отметили, что на место прибыли около 2-3 машин "скорой" помощи.

Столбы дыма от пожара видны также из Риги и, по свидетельству очевидцев, из Огре, Кенгарагса, Иманты, Золитуде, Кемери, Улброки и Мангальсалы. Также один из читателей Mixnews сообщает, что из микрорайона Зиепниеккалнс не только виден дым, но и чувствуется запах. Между тем, в Булдури ощущается запах горелой пластмассы.

Также, как передает корреспондент радио Baltkom с места происшествия, ближайшие к месту происшествия дома окутаны дымовой завесой. Спасатели протянули шланг к ближайшему карьеру и используют оттуда воду для тушения пожара. Тем временем вертолет Национальных вооруженных сил обеспечивает тушение пожара с воздуха.

Также, как сообщили в Latvijas dzelzceļš, из-за пожара в Юрмале в направлении Кемери остановлено движение поездов.

Тем временем как сообщили в Госполиции, на Вентспилсском шоссе на участке между улицей Мелдеру и торговым центром Kurši полностью перекрыто движение транспорта.

ГПСС советует жителям находиться на безопасном расстоянии от места возгорания, поскольку дым от пожара может быть вреден для здоровья.

Фото и видео: facebook.com