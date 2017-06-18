Эксклюзив |

Сегодня в 21:20 на радио Baltkom выйдет программа Baltkom-online, в рамках которой будет обсуждаться масштабный пожар на сортировочной свалке в Юрмале.

В ходе эфира журналисты свяжутся со спасателями, экологами, другими экспертами, чтобы узнать как долго затянутся работы по его ликвидации, каковы могут быть его последствия.

В студии работают Наталия Михайлова, Андрей Лешкевич, Андрей Портнов. На связи - корреспондент в Юрмале с места событий Вадим Радионов, пожарные, очевидцы. Если есть очевидцы, готовые рассказать, пишите в комментариях, или звоните в эфир.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

фото из Facebook/Карин Ка