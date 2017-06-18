АНОНС: Baltkom-online о масштабном пожаре в Юрмале (1)
Эксклюзив | 18 июня 2017 года, 20:48
Сегодня в 21:20 на радио Baltkom выйдет программа Baltkom-online, в рамках которой будет обсуждаться масштабный пожар на сортировочной свалке в Юрмале.
В ходе эфира журналисты свяжутся со спасателями, экологами, другими экспертами, чтобы узнать как долго затянутся работы по его ликвидации, каковы могут быть его последствия.
В студии работают Наталия Михайлова, Андрей Лешкевич, Андрей Портнов. На связи - корреспондент в Юрмале с места событий Вадим Радионов, пожарные, очевидцы. Если есть очевидцы, готовые рассказать, пишите в комментариях, или звоните в эфир.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
фото из Facebook/Карин Ка
Сколько говорили о том , что переработка отходов в Юрмале - это маразм ... так нет же - бабки нужны европейские ... а теперь город отравят и страховку получат - твари !
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