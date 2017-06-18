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Для тушения пожара, возникшего сегодня после обеда в Юрмале на юрмальской станции перегрузки и сортировки отходов, кроме сотрудников ГПСС привлечены вертолет и пожарный поезд. К месту ЧП регулярно подъезжают машины "скорой" помощи. Об этом сообщил в рамках программы Baltkom-online спецкор радио Baltkom Вадим Радионов.

"Сейчас я наблюдаю за вертолетом МИ-8 забирающим воду, чтобы ее обрушить на место возгорания, к тушению привлечены пожарные поезда. Все ресурсы собирают для локализации пожара. В нашей стране очень редко применяют вертолеты, поэтому привлечение вертолетчиков, говорит о масштабности ЧП", - сказал корреспондент.

По словам Вадима Радионова, дымовое облако простирается на многие километры, в районе ЧП наблюдаются много пернатых, предстоит огромная работа для экологов. Также, по словам журналиста, птицы под воздействием пожара ведут себя неадекватно - попадая в клубы дума, они пугаются и бросаются под машины.

"До сих пор наблюдается открытое пламя (21:42), пожар локализовать не удалось, пока еще идет борьба за то, чтобы остановить огонь. Рядом находятся склады с бревнами и, по рассказам очевидцев, огонь перекинулся на бревна, на деревья, которые растут поблизости", - рассказал Радионов.

Как подтвердила представитель ГПСС Инта Шабоха, к тушению пожара, который затронул большую площадь, привлечены 52 пожарных-спасателя, пожарные машины Latvijas valsts meži, поезда Ldz.

"На помощь также прибыли два пожарных поезда предприятия Latvijas dzelzceļš, а также две пожарные автоцистерны Латвийской госслужбы леса. Тем временем вертолет Национальных вооруженных сил обеспечивает тушение пожара с воздуха", - сказала Шабоха.