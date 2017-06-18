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Причиной крупного пожара в Слоке может быть злонамеренный поджог, так как сама свалка занимается нелегальной деятельностью, этого в ходе программы Baltkom-online не исключила мэр Юрмалы Рита Спроге.

По словам юрмальского градоначальника, она созвала оперативное совещание, в ходе которого будет решен вопрос об эвакуации местного населения.

"Мне поступила информация о ЧП сразу после обеда. Я сама находилась в этот момент в Юрмале, тут же созвала комиссию по гражданской обороне и защите. В 22.00 заседаем у меня, у нас есть план действий", - сказала Спроге.

По словам мэра Юрмалы, погасить быстро такой пожар не удастся.

"Если ветер изменится и дым будет валить в сторону мест проживания, мы будем думать об эвакуации жителей близлежащих районов. Для этого у нас есть транспорт, еда, школы, где разместить людей, живущих поблизости", - сказала градоначальник.

"Пока данный о пострадавших нет. Понадобиться по крайней мере два дня пока все не будет потушено", - рассказала Спроге.

Мэр Юрмалы указала, что владелец данной свалки фактически занимается нелегальным бизнесом. Юрмальская дума ведет с ним судебную тяжбу. Не исключено, что это мог быть поджег.

"Это частный участок, с апреля месяца мы переписываемся с владельцем фирмы, который предоставил право нескольким фирмочкам держать отходы пластмассы. Мы передали этот вопрос в ведение Службы окружающей среды. Эти фирмы должны были получить разрешения на такую деятельность. Но они подали в суд и фактически сейчас там действует нелегальная свалка пластмассовых отходов. Возможно, это и умышленный поджег. Но все выяснится в ходе следствия", - сказала Рита Спроге.