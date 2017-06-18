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Предприятие Latvijas dzelzceļš в помощь пожарным отправило в Юрмалу два пожарных поезда с цистернами воды. Один поезд из Риги уже прибыл на место происшествия и привез 150 тонн воды, рассказал руководитель отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Latvijas dzelzceļš Айварс Страуме в рамках программы Baltkom-online на радио Baltkom, посвященному пожару в Юрмале.

По словам Страуме, сейчас из Елгавы уже отправился следующий поезд, который привезет с собой 100 тонн воды. Таким образом, в Юрмалу в общей сложности было отправлено 250 тонн воды.

"Недавно из Риги в Юрмалу прибыл наш пожарный поезд, который привез с собой 150 тонн воды. Он только что закончил свою работу, и сейчас пойдет поезд из Елгавы, который, в свою очередь, подвезет 100 тонн воды. Через 4 часа, если понадобится, мы опять будем готовы заполнить цистерны водой и, если будет соответствующий запрос, мы вновь окажем помощь. В этом районе всегда проблемы с водой, это безводный район", - рассказал Страуме, отметив, что в районе, где произошел пожар, всегда были проблемы с водой.

По его словам, движение поездов со стороны Слоки сейчас остановлено, чтобы не подвергать людей опасности, а предприятие Pasažieru vilciens обеспечило для пассажиров автобус.

"Все поезда идут до Слоки, а линия "Слока-Тукумс" закрыта. Однако Pasažieru vilciens обеспечил для пассажиров автобус", - отметил Страуме.

Он также указал, что LDz в этом году уже два раза оказывало помощь подобного рода, а именно - городу Резекне, где происходили лесные пожары.

Напомним, как уже писал Mixnews, в воскресенье на юрмальской станции перегрузки и сортировки отходов возник пожар повышенной опасности.

Вызов спасателям поступил в 15.50. Когда пожарные прибыли на место происшествия, выяснилось, что горят отходы - по словам очевидцев, это прессованная пластмасса. Пожар до сих пор не локализован.