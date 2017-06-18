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Местные жители еще год назад обратились к местным властям с просьбой ликвидировать свалку пластмассовых отходов в Слоке, где сегодня произошел крупный пожар. Об этом в ходе программы Baltkom-online сообщила местная жительница Вера Кольцова.

"Мухи и отвратительный запах с этой свалки доносился до наших домов. Я еще год назад писала всем - в Департамент охраны среды, а также местным чиновникам и политикам, в том числе кандидатам в депутаты. Добились сюжета, который сделал Первый балтийский канал и только на прошедшей неделе он был показан по ПБК", - сообщила местная жительница.

"Хотя все знали, что это несанкционированная свалка, только на этой неделе взяли интервью у членов кооператива и у Департамента среды. Но, что самое удивительное, что больше всего не понравилось, так это то, что все знали, что свалка нелегальная, а закрыть так и не смогли", - сказала Вера.

"Там полиэтиленовые пакеты, бутылки, спрессованные брикетами. Их привозили туда груженные фуры . Да, после этого привозов не было, но ничего не увозилось, стоит уже год, там не обработанный полиэтилен Но департамент окружающей среды ничего не сделал, движения никакого не было, свалка была и есть, все закончилось этим пожаром. Но департамент и дума ничего не смогли сделать, хотя это несанкционированная свалка. Возможно, это какая-то намеренная волокита", - рассказала жительница.

Как сообщалось, в воскресенье, в Слоке возник пожар повышенной опасности на юрмальской станции перегрузки и сортировки отходов. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала представитель Государственной пожарно-спасательной службы Инта Шабоха.

По ее словам, в 15.50 ГПСС получила вызов от очевидцев, которые сообщали, что на Вентспилсском шоссе видны огромные клубы черного дыма. Когда пожарные прибыли на место происшествия, выяснилось, что горят отходы - по словам очевидцев, это прессованная пластмасса.