Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич сфотографировал "юрмальский пожар" с воздуха (3)

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Эксклюзив | 18 июня 2017 года, 23:01

Дым от пожара в Слоке, возникший сегодня на юрмальской станции перегрузки и сортировки отходов, распространяется на километры. Он виден не только в пределах города Юрмала, но и Риги и других окрестных городов. Жители активно публикуют фото в социальных сетях.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич тоже сделал эпичный снимок. Сфотографировать пожар ему удалось из иллюминатора самолета по пути из Латвии в Германию.

"По пути в Берлин виден впечатляющий дым от пожара над Юрмалой", - написал политик.

Ceļā uz Berlīni iespaidīga Jūrmalas ugunsgrēka dūmu grīste

Публикация от edgarsrinkevics (@edgarsrinkevics)

В воскресенье, в Слоке возник пожар повышенной опасности на юрмальской станции перегрузки и сортировки отходов. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала представитель Государственной пожарно-спасательной службы Инта Шабоха.

По ее словам, в 15.50 ГПСС получила вызов от очевидцев, которые сообщали, что на Вентспилсском шоссе видны огромные клубы черного дыма. Когда пожарные прибыли на место происшествия, выяснилось, что горят отходы - по словам очевидцев, это прессованная пластмасса.

Комментарии 3
Весь в мыслях о родине4 минуты назад
"Ну, удачи в борьбе с пожаром и счастливо подышать, а я в Берлин. Заодно и лайков в инстаграмме за "впечатляющий" снимочек срублю - о, уже 52 лайка получил, видимо, нравится моим подписчикам, как горит!"
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Байба3 минуты назад
Сел на дырявую жопу и решил свалить из страны
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какая Юрмальская станция3 минуты назад
засрали город , мэр сказки поет , ринкевич фото высылает , полный пи дец ,
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