Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич сфотографировал "юрмальский пожар" с воздуха (3)
Дым от пожара в Слоке, возникший сегодня на юрмальской станции перегрузки и сортировки отходов, распространяется на километры. Он виден не только в пределах города Юрмала, но и Риги и других окрестных городов. Жители активно публикуют фото в социальных сетях.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич тоже сделал эпичный снимок. Сфотографировать пожар ему удалось из иллюминатора самолета по пути из Латвии в Германию.
"По пути в Берлин виден впечатляющий дым от пожара над Юрмалой", - написал политик.
В воскресенье, в Слоке возник пожар повышенной опасности на юрмальской станции перегрузки и сортировки отходов. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала представитель Государственной пожарно-спасательной службы Инта Шабоха.
По ее словам, в 15.50 ГПСС получила вызов от очевидцев, которые сообщали, что на Вентспилсском шоссе видны огромные клубы черного дыма. Когда пожарные прибыли на место происшествия, выяснилось, что горят отходы - по словам очевидцев, это прессованная пластмасса.