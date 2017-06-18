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Дым от пожара в Слоке, возникший сегодня на юрмальской станции перегрузки и сортировки отходов, распространяется на километры. Он виден не только в пределах города Юрмала, но и Риги и других окрестных городов. Жители активно публикуют фото в социальных сетях.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич тоже сделал эпичный снимок. Сфотографировать пожар ему удалось из иллюминатора самолета по пути из Латвии в Германию.

"По пути в Берлин виден впечатляющий дым от пожара над Юрмалой", - написал политик.

Ceļā uz Berlīni iespaidīga Jūrmalas ugunsgrēka dūmu grīste Публикация от edgarsrinkevics (@edgarsrinkevics) Июн 18 2017 в 9:47 PDT

В воскресенье, в Слоке возник пожар повышенной опасности на юрмальской станции перегрузки и сортировки отходов. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала представитель Государственной пожарно-спасательной службы Инта Шабоха.

По ее словам, в 15.50 ГПСС получила вызов от очевидцев, которые сообщали, что на Вентспилсском шоссе видны огромные клубы черного дыма. Когда пожарные прибыли на место происшествия, выяснилось, что горят отходы - по словам очевидцев, это прессованная пластмасса.