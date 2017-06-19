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Нет сомнений в том, что в результате вчерашнего пожара в Юрмале погибло определенное количество птиц. Об этом в интервью радио Baltkom заявил орнитолог Дмитрий Бойко. При этом он отметил, что популяции того или иного вида пернатых ничего не угрожает.

"Сейчас как раз такой период, когда у птиц яйца в гнездах, птенцы, которые не летают. Конечно, какие-то гнезда погибли, просто сгорели. О количестве говорить сложно, но если говорят, что нет человеческих жертв, то это не значит, что нет жертв птичьих. Для популяции это небольшой урон, нельзя сказать, что теперь таких-то птиц станет меньше. При этом ясно, что жертвы были", - сказал Бойко.

Об ушербе для природы из-за возгорания в Слоке заявила и правозащитник, активист-эколог Елизавета Кривцова.

"Понятно, что пострадали многие птицы. Во-первых, те птицы, которые живут вокруг свалки, таким образом они обычно кормятся. Во-вторых, там недалеко и Слокский карьер, много водоплавающих птиц. Кроме того, сейчас время гнездования птиц, они не могут улететь от места пожара. Поэтому дым сейчас особо опасен, скорее всего, это было смертельно. Ущерб живой природе нанесен достаточно большой, ждем сообщений от специалистов", - сказала Кривцова.

В воскресенье, 18 июня, в Слоке возник пожар повышенной опасности на юрмальской станции перегрузки и сортировки отходов. В 15.50 ГПСС получила вызов от очевидцев, которые сообщали, что на Вентспилсском шоссе видны огромные клубы черного дыма.

Мэр Юрмалы Рита Спроге в эфире радио Baltkom не исключила, что причиной возникновения пожара мог стать поджог.