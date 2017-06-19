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Сегодня, 19 июня, в Латвии возможен дождь, однако жителям страны не стоит волноваться по поводу кислотных осадков из-за вчерашнего пожара в Юрмале. Об этом в интервью радио Baltkom сообщила руководитель отдела гидрометеорологических наблюдений Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Лаура Круминя.

По ее словам, ветер рассеял опасный дым.

"То загрязнение, которое попало вчера в атмосферу, благодаря ветру ушло на восток, юго-восток. В тех воздушных массах, которые принесут нам осадки, этого загрязнения уже нет", - сказала Круминя.

В воскресенье, 18 июня, в Слоке возник пожар повышенной опасности на юрмальской станции перегрузки и сортировки отходов. В 15.50 Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов от очевидцев, которые сообщили, что на Вентспилсском шоссе видны огромные клубы черного дыма.

Мэр Юрмалы Рита Спроге в эфире радио Baltkom не исключила, что причиной возникновения пожара мог стать поджог.