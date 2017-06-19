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Член правления фирмы Prima M, на территории которой в Юрмале вчера возник пожар, Луция Узклиньге в интервью радио Baltkom заявила, что склад имел легальный статус, а произошедшее, несомненно, поджог.

"Это не отходы там хранились. Не отходы, а вторсырье. Это огромная разница. На вторсырье не надо никаких разрешений. Это нужная вещь, которую перерабатывают и делают другие нужные вещи. Мы считаем, что это поджог. То что это поджог - это однозначно, потому что по периметру горело везде одинаково", - подчеркнула Узклиньге.

В то же время в Государственной службе окружающей среды заявляют, что предприятие Prima M, которому принадлежала свалка, не имело разрешения на работу с отходами, то есть действовало нелегально. На свалке хранилось около 23 тонн отходов и служба сообщает, что уже получала от местных жителей жалобы по этому поводу.

Региональное управление службы распорядилось вывезти незаконно хранящиеся отходы с этой территории до 1 июня, но предприятие обжаловало решение. Тем не менее центральное подразделение ГСОС оставило это решение без изменений, и предприятие должно было вывезти мусор до 24 июня.

Пожар вчера вызвал ухудшение качества воздуха и в Юрмале, и в Риге. ГСОС подсчитывает нанесенный окружающей среде ущерб.

В свою очередь, пресс-секретарь Госполиции Гита Гжибовска сообщила, что Государственная полиция начала уголовный процесс о пожаре в Юрмале. Процесс начат по статье о преступлениях против собственности.

Напомним, как писал Mixnews, воскресенье в середине дня на юрмальской станции перегрузки и сортировки отходов в Слоке возник пожар повышенной опасности, локализация которого заняла у спасателей более шестнадцати часов.

Мэр Юрмалы Рита Спроге в эфире радио Baltkom также не исключила, что причиной возникновения пожара мог стать поджог.