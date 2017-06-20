Эксклюзив |

в Доме Черноголовых прошла официальная церемония присвоения служебного ранга генералу Иво Могильному, начальнику штаба Национальных вооруженных сил.

В тот же день в Ираке поступило в продажу латвийское мороженое, сообщил представитель группы Food Union.



20 июня 2015 года по центру Риги — от Верманского парка до улицы Бруниниеку и обратно - прошел Европрайд — европейский гей-парад, в котором приняли участие около пяти тысяч человек. В руках участников были плакаты с надписями «Любовь — это семейная ценность», «Почему общество предпочитает видеть двух мужчин с автоматами в руках, а не держащимися за руки?», «У любви нет пола», «Давайте жить дружно», «Ненавидеть легко, для любви нужна смелость», «Love is never wrong», «Homophobia free zone» и т.д. Как сообщила полиция, шествие завершилось без особых происшествий, за исключением поджёга флага цветов радуги, символа ЛГБТ-движения, около здания Верховного суда. Поджигатель был задержан.



В тот же день на базе Мармал на севере Афганистана прошла церемония замены латвийского контингента в 25 человек. Его командир подполковник Арвис Зиле передал обязанности подполковнику Юрису Чудо.



20 июня 2013 года около десяти часов вечера загорелся Рижский замок — резиденция президента Латвии, находившаяся на реконструкции. Пожар начался на чердаке - наибольшие повреждения пламя причинило крыше и чердаку замка, где выгорело 2,4 тысяч кв м. На четвертом этаже здания пострадало около 400 кв м, на третьем - около 200 кв м. Пожар был локализован в 3.53, но пожарные до середины дня продолжали разбирать и поливать водой конструкции здания, чтобы предотвратить повторное возгорание.

В тот же день на первом заседании Рижской думы нового созыва мэром столицы снова избран лидер политического объединения "Центр согласия" Нил Ушаков, за которого проголосовали 39 депутатов. На должность мэра была выдвинута также представитель Национального объединения Байба Брока, за которую проголосовали 20 депутатов.



В тот же день Сейм утвердил изменения в законе о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий, запретивших использование флагов, гербов, гимнов и символики бывших СССР, ЛССР и нацистской Германии, униформ, нацистской свастики, знаков SS, советского серпа и молота и пятиконечной звезды, в том числе в стилизованном виде. В законе были предусмотрены исключения, когда цель использования этой символики не связана с прославлением тоталитарных режимов или оправданием их преступлений. После чего в Сейме начали праздновать Янов день.

20 июня 2012 года Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям, дав оценку сделке с приобретением автомашины депутатом Сейма Дзинтарсом Закисом ("Единство"), постановила, что он нарушил кодекс депутатской этики, и присудила ему высшую из возможных мер наказания - публичное порицание.



В тот же вечер министр юстиции Гайдис Берзиньш (ВЛ-ТБ/ДННЛ) заявил об отставке.С учетом разного понимания проблемы возвращения еврейской собственности главой правительства Валдисом Домбровскисом и министром юстиции возникла ситуация, в которой невозможна дальнейшая продуктивная работа министра, пояснила пресс-секретарь министра Лига Адамсоне причины отставки Берзиньша.



20 июня 2008 года торжественным богослужением началось строительство латвийской Национальной библиотеки.

В тот же день министерства культуры и обороны, Рижская дума и предприятие "Государственная недвижимость" подписали в Музее оккупации договор о проектировании и строительстве мемориала жертвам советской оккупации.

20 июня 2007 года два сотрудника аэропорта Рига похитили 1 300 000 евро, которые банк «Парекс» отправил австрийскому банку Raiffeisen Zentralbank.

20 июня 2006 года Рижская дума приняла решение отдать на приватизацию принадлежавшую ей пятизвездочную гостиницу Hotel de Rome.



20 июня 2005 года в Риге, в Национальном художественном музее состоялась презентация книги президента банка Parex Валерия Каргина «Деньги и люди». “Почему эта книга называется «Деньги и люди», а не «Люди и деньги»? Потому что я знаю людей через деньги”, - объяснил Валерий Каргин, представляя свой труд собравшимся. Пришли Зиедонис Чеверс и Янис Петерс, Иварс Страутиньш и Анатолий Горбунов, Петерис Шмидре и Зигмар Лиепиньш, Сергей Лисовский и Сергей Долгополов, весь издательский корпус, зубры латвийской журналистики и цвет латвийского бизнеса, сообщила пресса.

В тот же день Генпрокуратура Латвии решила выдать Великобритании задержанного по подозрению в изнасиловании и убийстве лондонской школьницы жителя города Ливаны Виктора Д.. Об исчезновении 17-летней Джешмы Райтаты ее родители заявили в полицию 16 мая. Вскоре после этого со своего места проживания в Гринфорде на западе Лондона, где он жил вместе с другими иммигрантами, исчез и житель Ливаны. В Лондоне он работал на автомойке. Труп изнасилованной девушки с тремя колотыми ранами в области сердца был обнаружен недалеко от ее дома, поблизости от которого жил и Виктор Д.

В тот же день Рижский окружной суд восстановил право собственности Латвийской православной церкви на принадлежащее городскому самоуправлению здание концертного зала Ave Sol.

20 июня 2003 года Сейм на внеочередном заседании в закрытом голосовании убедительным большинством голосов переизбрал президента Латвии Вике-Фрейбергу на второй срок. Вике-Фрейберга была единственным официально выдвинутым на президентский пост кандидатом. За избрание ее президентом Латвии проголосовали 88 депутатов, против - шесть.

20 июня 2002 года во второй половине дня на крыше ночного клуба La Rocca в центре Риги вспыхнул пожар повышенной опасности.

В тот же день в разных городах началась забастовка врачей, объявленная Латвийским профсоюзом работников здравоохранения и соцобеспечения.

В тот же день в официальной газете "Латвияс Вестнесис" был объявлен новый конкурс на должность начальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

20 июня 2001 года правительство решило в два раза увеличить зарплату президента Латвии -- 2000 латов в месяц до уплаты налогов вместо 1000 латов.

В тот же день фирма Canon заключила с Латвийской Национальной оперой новое соглашение о сотрудничестве и передала театру доставленную из Финляндии современную офисную технику на сумму около 100 тысяч немецких марок.Театр получил несколько высокопроизводительных копировальных аппаратов, которые можно также использовать для печатания бумажной документации.

20 июня 2000 года президент банка Parex Валерий Каргин признался российской газете «Коммерсантъ» ,что написал завещание, в котором он почти все, что у него есть, оставляет своей жене, а какую-то часть собирается истратить на благотворительность. "Недавно я по настоянию адвоката написал завещание - документ получился душевный", - сказал Каргин, отвечая на вопрос "Вы кому лавку оставите?".

В тот же день мэр Риги Андрис Аргалис поручил провести служебное расследование в связи с салютом, который был устроен вечером 17 июня, в День оккупации, вопреки запрещению исполнительного директора Риги Андриса Гринбергса. Аргалис рассказал, что в связи с салютом получил множество писем от возмущенных рижан.

20 июня 1993 года в Риге на улице Бривибас открылся первый салон «Бинго».



20 июня 1992 года состоялся последний спектакль Молодежного театра - знаменитого Рижского ТЮЗа - "Кольцо и роза" по У.Теккерею. Спектакль сыграли всего один раз — на закрытии театра. После спектакля вся труппа вышла на сцену и попрощалась со зрителями. По решению министра культуры Раймондса Паулса театр был закрыт.

20 июня 1991 года Верховный Совет принял решение о создании Центра ненасильственной защиты. Руководителем центра был утвержден депутат ВС Одиссей Костанда.

20 июня 1990 года парламент принял решение создать печатный орган Верховного Совета и Совета Министров. Газету назвали Diena, главным редактором назначили Виктора Даугмалиса (Калныньша), заместителем - Сармите Элерте.

20 июня 1942 года немецкий генеральный комиссар в Риге уведомил, что 24 июня (Янов день) — законно празднуемый день и что запрещение главы рейхскомиссариата Остланд находиться ночью вне дома с 23 по 24 июня отменяется, сообщила газета «Тевия».

20 июня 1941 года СНК и ЦК КП (б) Латвии обратились в Москву с просьбой перенести выходной день с 22 на 24 июня, просьба была удовлетворена.



20 июня 1940 года президент Карлис Улманис назначил главой правительства профессора Августа Кирхенштейна.



20 июня 1939 года благодаря заботе президента Улманиса работники Государственной канцелярии смогли посетить бывший латышский остров Роню, сообщила газета "Валдибас Вестнесис". Они отплыли на новом пароходе «Банга» (это был его первый рейс) прямо от Рижского замка. Президент лично присутствовал при поднятии флага на корабле и напутствовал путешественников словами Кр. Валдемарса "Идите в море, латыши!". В полдень пароход пришел к острову, где сотрудников госканцелярии встретили рыбаки, говорившие по-латышски. Прибывшие ознакомились с жизнью островитян, но вечером были уже в Риге.

20 июня 1938 года, подводя итоги 9-го Праздника песни, газета «Яунакас зиняс» сообщила, что в них приняли участие 16 тысяч певцов. За два дня в буфете праздника они выпили 20 тысяч бутылок пива, 1 200 бутылок лимонада, 1 200 литров чая, съели 50 тысяч колбасок и 6 тысяч пирожных.

20 июня 1936 года в Даугавпилсе была установлена телефонная централь на 1400 номеров, изготовленная на заводе ВЭФ.



20 июня 1931 года в Риге на Эспланаде открылся 7-й Всеобщий латышский праздник песни. Участвовали 11 853 певца из 282 хоров.

20 июня 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила, что министр просвещения А.Калныньш предписал начальникам школ и инспекторам народных школ вести систематическую борьбу с алкоголизмом, пропагандируя трезвость уже в школах. «Учителя должны быть ознакомлены с вредом спиртных напитков, как с точки зрения морали, так и гигиены и общественности. В школах должны быть устроены лекции о трезвости и организованы группы под руководством учителeй-трeзвенников».

Фото mixnews.lv, president.lv, sargs.lv, Канцелярия Сейма, facebook.com, delfi.lv, журнал "Атпута", газеты "Латвияс авизе", "Час" и "Даугавас Вестнесис".