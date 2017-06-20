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Кто может стать могущественным президентом, достаточно ли иметь полномочия, записанные в конституции, или нужно иметь еще особую харизму, и какова роль его сподвижников?

Долгое время слово "президент" означало просто председательствующего на собрании, обычно какого общества. С тех пор много воды утекло, и есть ныне такие президенты, что могущественнее былых императоров и королей.

Самое слово "президент" как государственная должность возникло в США, в 1787 году. Особенность его должности объясняет очень многие парадоксы американской политической жизни. Он действительно должен был быть (и по сути есть) равноудаленным менеджером союза государств. Именно поэтому в США сформировалась полная сдержек система выборов президента - штаты с большим населением при ней не могут легко доминировать над другими. И американский президент - это глава исполнительной власти. Но не более того. В 19-ом веке президента американцы вообще в шутку называли "главным клерком".

Франция, колыбель свободы, равенства и братства в Европе спустя почти сто лет революций и войн пришла к созданию президентской республики, в которой президент - по сути выборный король, настолько широки его полномочия. Здесь президент - глава государства в целом. После распада СССР в России новые власти сделали выбор в пользу французской модели, опасаясь возвращения власти в парламенте в руки коммунистов и аграриев. Сейчас многие уже сожалеют об этом выборе, но у истории, как известно, нет сослагательного наклонения.

Есть еще президенты в парламентских республиках, таких как Латвия или Германия с Италией - но их статус в значительной степени церимониальный, и реального влияния на судьбы народов они не оказывают. А вот в странах с президентской формой правления действительно очень важно, что за личность станет у кормила власти, и что важно - почему эта личность способна вести ту политику, которую считает нужной. И возможно поэтому появляются харизматичные личности, вроде президента Турции Эрдогана, которые хотят перейти именно к президентской форме правления.

Ни один, самый сильный лидер не может действовать в одиночку. Нужно, что бы у него были сподвижники, готовые пойти за ним, нужна "вся президентская рать". Нужно, что бы широкие народные массы верили в своего президента, готовые встать под его знамена. И когда он станет представителем власти большинства - хотя бы просто голосующего большинства, которому не лень дойти до избирательных участков - он сможет претворять в жизнь те идеи, которые разделяет это самое большинство.

Какими качествами должен обладать человек, который хочет стать властным, доминирующим президентом, слово которого будет слушать весь мир? Как распознать этого лидера, и кого он выберет в члены своей команды?

Ну и правда ли мы все возвращаемся во времена сильных лидеров?

Слушайте круглый стол на тему "Вся президентская рать" в среду с 13 до 15 часов.

Ведущие - Вадим Радионов и Константин Ранкс.