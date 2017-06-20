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Реформы в Латвии никогда не должны заканчиваться. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис, говоря о необходимости реорганизации госуправления и сокращения в нем числа сотрудников.

"Реформа - это не дело одного дня. Этот процесс не закончится никогда. Мы всегда должны думать, как эффективно использовать государственные средства", - заявил Цитcковскис.

Он добавил, что подход к реформе не основывается только на достижении цифр.

"Я всегда понимал, что стране остро требуются обширные перемены. Когда работаешь в министерствах, то все преобразования, которые происходят, относительно небольшие. И вот сейчас, находясь на должности директора Государственной канцелярии, я могу заниматься эффективной реформой государственного масштаба", - заявил Цитсковскис.

Он уточнил, что разговоры о реформе ведутся уже много лет, однако реальными действиями они так и не становятся.

"Как только дело касается существенных изменений в конкретной больнице или конкретной школе, то общество сразу на это негативно реагирует: "Реформируйте что угодно, но мою школу, мою больницу не трогайте". Это неправильный подход. Да, сталкиваться с какими-либо преобразованиями всегда непросто, но мы должны через это пройти", - отметил Цитсковскис.

Он рассказал, что в первую очередь проводить реформы планируются в малых государственных учреждениях.

"В Институте Латвии, Латвийском совете по науке и Государственной инспекции данных работают не более 40 сотрудников. Мы должны понимать, может ли такое число людей обеспечить эффективное выполнение работы или есть смысл присоединить их к большим государственным институтам", - резюмировал Цитcковскис.