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Наиболее эффективной работа Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) была только на протяжении первых полугода, когда бюро возглавлял Гунтис Руткис. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал бывший глава KNAB Нормунд Вилнитис.

Рутскиса он назвал лучшим главой KNAB, который работал до него.

"Гунтис Руткис. Во-первых, тогда не было никаких скандалов, бюро работало тихо, мирно, без каких-либо акций. Они делали свою работу, надо было выстраивать ее, думать, как двигаться дальше. Чисто субъективно мне понравился первый руководитель", - сказал Вилнитис.

Впоследствии, по его словам, KNAB постоянно оказывался под влиянием тех или иных политических сил.

"После этого многие из политиков поняли, что это хороший инструмент межпартийной борьбы. Все пытались перенять KNAB, поставить своего начальника", - отметил Вилнитис.

Новому главе бюро Екабу Страуме Вилнитис посоветовал скорее приступить к осуществлению задуманного.

"Хотелось бы посоветовать ему побыстрее выйти со своим видением и начать все реализовывать. Через какое-то время это может не получиться", - отметил Вилнитис.

По его словам, тот факт, что Страуме является представителем военной отрасли, может помочь ему в новой должности.

"Со стороны журналистов плюсом это, наверное, не будет, а вот в KNAB до этого не хватало дисциплины - так что это плюс. Военный много разговаривать не будет, больше будет делать", - сказал Вилнитис.

Первый начальник KNAB Гунтис Руткис возглавлял бюро в 2002-2003 годах, Вилнитис - в 2009-2011. 15 июня этого года новым начальником был утвержден Екаб Страуме.