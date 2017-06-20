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Переизбрание Гатиса Труксниса и Айвара Лембергса на должности мэров Юрмалы и Вентспилса критикуют многие пользователи соцсетей. Известная своими неоднозначными высказываниями латвийская журналистка Байба Страутмане тоже нелицеприятно высказалась по этому поводу.

"Голосовать за Труксниса, пригласить на интервью Лембергса - это, по моему, то же самое, что специально найти в трамвае самого вонючего бомжа и сесть рядом с ним", - написала журналистка. В свою очередь комментаторы ответили, что это слишком унизительное сравнение для бомжа.

Balsot par trukšņiem,aicināt uz intervijām lembergus- mnp,tas ir tāpat kā speciāli sameklēt tramvajā vissmirdīgāko bomzi un apsēsties blakus — Baiba Strautmane (@BaibaStrautmane) 19 июня 2017 г.

Как сообщалось, накануне мэром Юрмалы был избран представитель СЗК Гатис Трукснис. А Вентспилсская городская дума переизбрала председателем самоуправления Айвара Лембергса ("Латвии и Вентспилсу").

Известная латвийская журналистка Байба Страутмане попала под шквал критики за публикацию в социальной сети Twitter по поводу жертв катастрофы российского пассажирского самолета в Египте. В частности, недоумение многих пользователей повлек вопрос Страутмане о том, вызывает ли гибель 224 россиян те же чувства, что и другие авиакатастрофы.

«Не знаю, мне одной кажется, что в отличие от других авиакатастроф, гибель 224 россиян не вызывает ту же бурю эмоций? И это только вопрос!», — написала тогда журналистка.

Возмутил твит Страутмане многих, журналистку призвали к человечности. Впрочем, сама журналистка в ответ на упреки пояснила, что покоробивший многих вопрос у нее возник после прочтения собственной новостной ленты в день катастрофы и был неверно интерпретирован.