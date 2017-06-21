21 июня 2016 года Государственная полиция провела масштабные учения по ликвидации массовых беспорядков с участием более 200 сотрудников. Учения прошли в колледже Госполиции на ул. Эзермалас. Как рассказал журналистам начальник управления полиции порядка Рижского региона Александр Букевич, в соответствии со сценарием учений, полиция получила вызов в социальный дом, где происходит массовая драка. Патрульному экипажу пришлось вызвать дополнительные силы. Хулиганы, которых изображали кадеты колледжа, кидали в полицейских бутылками и другими предметами.

В тот же день правительство на закрытой части заседания заслушало доклад Министерства обороны о ходе реализации проекта "О разведке, наблюдении за воздушным пространством и возможностях противовоздушной обороны".

21 июня 2015 года в Риге на лестничной площадке одного из двухэтажных домов на ул. Эрнестинес был найден заблудившийся сурок, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе . Не зная, что с ним делать, жители вызвали спасателей, которые сурка изловили. Сотрудникам ГПСС сначала не удалось найти его хозяина, поэтому его отвезли в ветеринарную клинику. Впоследствии хозяин нашелся. Выяснилось, что сурок оказался на свободе благодаря своим острым зубам, которыми он перегрыз решетки металлической клетки.

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президент Андрис Берзиньш осмотрел Рижский замок после пожара и побеседовал с пожарниками.

В тот же день над Латвией пролетели два французских истребителя Mirage, которые патрулировали небо Балтии в рамках миссии НАТО. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, причин для беспокойства у населения нет, так как истребители совершали тренировочные полеты.

В тот же день во многих регионах Латвии были побиты температурные рекорды, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В Вентспилсе термометры показывали +32 градуса, в Лиепае - +30,8.

21 июня 2012 года судом Видземского предместья Риги 19-летний юноша, за два года проколовший в окрестностях Тейки и Пурвциемса шины у 258 автомобилей, был признан невменяемым и избежал уголовной ответственности. Как сообщалось, мотивом действий юноши была защита окружающей среды от загрязнения, которое создают автомашины.



В тот же день депутаты Сейма после последнего летнего заседания отпраздновали праздник Лиго.

21 июня 2010 года около 3.16 сотрудники полиции самоуправления Риги получили из центра видеонаблюдения информацию о том, что у памятника Свободы четверо молодых людей демонстрировали половые органы. Были задержаны и доставлены в Государственную полицию четверо уроженцев Финляндии 1990 года рождения.

В тот же день в Юрмале латвийская национальная авиакомпания airBaltic открыла BalticBike – первый велопрокат самообслуживания в странах Балтии.

21 июня 2009 года в Латвию рейсом авиакомпании аirBaltic Берлин-Рига вернулась женщина, которая заболела вирусом гриппа AH1N. Признаки болезни у женщины появились еще во время полета, и после посадки она сразу же была доставлена в Латвийский центр инфектологии. Это был первый лабораторно подтвержденный случай заболевания этим вирусом гриппа в Латвии.

21 июня 2007 года Сейм Латвии одобрил в последнем чтении поправки к закону о научной деятельности, предусматривающие автоматическое приравнивание полученных в советское время степеней кандидатов и докторов наук к полученным в Латвии докторским степеням. По этому вопросу прошли широкие дебаты. Депутат Карлис Шадурскис назвал автоматическое приравнивание полученных в в советское время степеней "подрывающим" латвийскую науку. Он отметил, что такая норма открывает ученым советского времени "коридор в европейское пространство".



В тот жк день Вайра Вике-Фрейберга в последний раз в качестве президента выступала в Сейме. Она заявила, что, несмотря на подстрекательства некоторых СМИ и политиков, она не собирается распускать Сейм, и призвала политиков вести честную игру. Никто не догадался подарить ей цветы в честь прощального выступления.

21 июня 2006 года командующий Национальными вооружёнными силами Латвии вице-адмирал Гайдис Андрей Зейботс подал в отставку. Причиной отставки явилось то, что 15 мая в Риге во время занятий погибли два парашютиста спецподразделения НВС. Погибшие участвовали в занятиях, проходивших в рижском аэропорту Спилве

В тот же день Кузьминский суд Москвы принял решение о депортации заместителя руководителя Национал-большевистской партии НБП Владимира Линдермана (Абеля) в Латвию.



В тот же день Латвия установила дипломатические отношения с Сент-Люсией — островным государством, расположенным на одноимённом острове в Наветренных островах Вест-Индии между островами Сент-Винсент и Мартиника.

21 июня 2005 года В Вентспилсе ночью был украден установленный представителями Латвийского общества велосипедистов и Японского общества вестников мира Столб мира. Символический Столб мира был установлен в 10 часов утра, а в 17 часов его забетонировали, но это не стало препятствием для воров. Ночью они украли двухметровый столб, изготовленный из очень дорогого керамического материала и стоящий 500 латов. На нем была надпись "Миру мир!". На следующее утро Столб мира был обнаружен во дворе одного из домов города, где он был спрятан между сараями.



21 июня 2004 года специальным богослужением в рижском Христорождественском кафедральном соборе американские, российские и латвийские православные священники встретили одну из трех древнейших в мире икон Божией Матери - Тихвинскую икону Богоматери, которая по пути из США в Россию пробыла в Риге три дня. За прибытием иконы в Христорождественский собор наблюдало около тысячи верующих.

В тот же день министр внутренних дел Латвии Эрик Екабсонс решил исключить Иосифа Кобзона из списка нежелательных для Латвии лиц, в который певца включил его предшественник на посту министра внутренних дел Марис Гулбис на основании информации латвийских спецслужб.

21 июня 2003 года во время ралли в Цесисе произошла тяжелая авария, в которой пострадали спортсмены Угис Озолиньш и Марис Пигитс. Спортсмены с многочисленными переломами были доставлены в больницу.

21 июня 2002 года в Саукской волости Екабпилсского района начальник отдела администрирования сетей центра информации Министерства внутренних дел Павел Фролов, выстрелив из охотничьего ружья, причинил телесные повреждения начальнику 21-го отделения Главного управления полиции Риги Петерису Плешавниексу и начальнику службы контроля и содержания Рижского управления Государственной пограничной охраны Улдису Бриедису, который от полученных ранений умер в больнице.

В тот же день рижском микрорайоне Плявниеки открылся первый в Латвии магазин Supernetto финской компании Kesko Food.

21 июня 2001 года в Старой Риге, в конце Полю гате, была открыта статуя Большого Кристапа.

В тот же день президент Вайра Вике-Фрейберга выразила сомнение в том, что для духовного лидера Тибета Далай-ламы важен орден Трех звезд. В разговоре с журналистами президент подчеркнула, что отношение к ордену Трех звезд должно быть серьезным, и призвала столь же серьезно подходить к предложениям о награждении орденом.

21 июня 2000 года латвийские пограничники сняли с моторной лодки в Балтийском море двух чеченцев, которые попросили политического убежища. Через неделю они были выдворены из Латвии.

21 июня 1999 года в Латвии вступила в силу Европейская конвенция по борьбе с терроризмом, которая разрешает выдавать тех лиц, что обвиняются в совершении особо тяжких правонарушений, например, угоне самолета, похищение людей, применении бомб, гранат и ракет. Конвенция также предполагает выдачу лиц, действия которых угрожали жизни, здоровью или свободе людей.

В тот же день главный инспектор юрмальской комиссии по охране памятников культуры Аусма Петерсоне сообщила, что Раймонд Паулс нарушил закон, снеся без согласования с Государственной комиссией по охране памятников культуры представляющую культурную ценность дачу в Юрмале, на ул. Капу, 77. Согласно Уголовному закону, Паулс может быть наказан штрафом в размере до 50 минимальных окладов или лишением свободы сроком до 2 лет, пояснила инспектор. Избежать наказания было можно, лишь полностью восстановив здание.

21 июня 1997 года партии Tevzemei un Brivibai и LNNK объединились в национально-консервативную партию TB/LNNK.

21 июня 1994 года Сейм принял закон о гражданстве.

21 июня 1991 года Верховный Совет ЛР принял закон о приватизации сельскохозяйственных предприятий и рыболовецких колхозов. А также закон о землепользовании и землеустройстве.

В тот же день председатель Народного фронта Дайнис Иванс по радио оповестил, что в 15.00 в Москве состоится государственный переворот, которым, по его сведениям, будут руководить Пуго, Крючков и Язов.

21 июня 1990 года первый раз в истории в рижский аэропорт прибыл авиарейс из США.

21 июня 1988 года Народный фронт Латвии выпустил первый манифест.

21 июня 1975 года в Лиепае была отмечена рекордная температура этого дня - 29,3 градуса. Рекорд продержался до 2013 года.

21 июня 1969 года во время гастролей в Риге Ансамбль песни и пляски Советской Армии имени Александрова был награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Латвийской ССР.

21 июня 1965 года палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, призывающую президента США обратить мировое внимание на непризнание прав народов Эстонии, Латвии и Литвы на самоопределение.



21 июня 1942 года на берегу Даугавы, возле священной скалы Стабурагс состоялся праздник песни, на котором присутсвовали рижский и мадонский комиссар штандартенфюрер Фуст, зам. генерального комиссара Остланда Борке, шеф пропаганды Дресслер, начальник рижской жандармерии лейтенант Раубе и прочие представители германской армии и администрации.. Генеральный директор внутренних дел Данкерс в своей речи завил: «Красный флаг никогда больше не будет развиваться над нашей землей!». Хор исполнил «Dievs, svēti Latvju!” и народные песни. Всё это позволило гостям рассмотреть душу латышского народа, сообщила газета «Тевия».



21 июня 1940 года состоялось первое заседание Народного правительства профессора Кирхенштейна. На нём присутствовал президент Улманис.

В тот же день в своем кабинете на углу улиц Стабу и Бривибас застрелился начальник Латвийской пограничной бригады генерал Лудвигс Болштейнс.



В тот же день министр внутренних дел Вилис Лацис и министр юстиции Юрис Паберзс (на фото - в центре) прибыли в Рижскую центральную тюрьму, где состоялось освобождение политических заключенных. Их и министров приветствовали представители рабочих организаций, которые прямо от тюрьмы устроили шествие к дому правительства. В демонстрации участвовали более 50 тысяч человек, возбужденная толпа попыталась сорвать латвийский флаг с президентского замка и водрузить красный, но вызванные по тревоге советские военные уговорили народ разойтись

21 июня 1937 года в Вентспилсе была отмечена рекордная температура этого дня - 30,7 градуса. Рекорд продержался до 2013 года.



21 июня 1931 года в Риге на Эспланаде президент министров Карлис Улманис торжественно открыл Дни крестьян.



21 июня 1925 года в Риге, в Национальном театре, открылся съезд учителей Балтийских стран. Присутствовали 168 делегатов из Эстонии и 107 - из Литвы.

21 июня 1924 года в Риге был открыт Любекский мост, восстановленный после ледохода.«Терпеливая публика с 7 часов стояла у барьера, и в 11-м часу, с криком и шумом, бросилась по понтонам и по заново сделанному настилу старой части Любекского моста. Впереди, конечно, понеслись велосипедисты. Их было семеро. За ними толпа, человек в 200, в возрасте от 7 до 17 лет. А дальше — редкие ряды более солидной публики и один-единственный извозчик, на пролетке которого, украшенной зеленью, гордо восседали два весьма молодых человека… Именинниками чувствуют себя „творцы моста“ инженеры И. М. Кочугов и М. Д. Кривошапкин. Овациями чествуют их рабочие. И есть за что — произведя хозяйственным путем большую часть работ, город сэкономил более миллиона…», писала газета «Сегодня». Мост просуществовал до 1931 года.

В тот же день рижская газета «Сегодня» приводит подробности речи наркомвоенмора Троцкого, произнесённой в Москве при передаче войскам самолёта «Латышский стрелок». «Латышские стрелки, как закваска, вошли в красную армию. Закваска была хороша, и тесто, как видите, вышло недурно» - сказал Троцкий. Латвийское телеграфное агентство сообщило и предложение из речи Троцкого, вычеркнутое советской цензурой: «Кто знает, не удастся ли когда-либо красному летчику и, может быть, зтот момент даже не за горами, увидеть красный флаг над городом, который я из-за дипломатических мотивов не могу назвать». Эта фраза присутствующими латышскими коммунистами была встречена бурными аплодисментами, после чего Троцкий продолжал: «Вы этот город своими аплодисментами уже назвали!».

21 июня 1921 года Патриарх Тихон, Священный Синод и Высший Церковный Совет признали внутреннюю самостоятельность Латвийской православной церкви.

21 июня 1917 года в Риге была отмечена температура воздуха плюс 32,4 градуса.

21 июня 1901 года в Риге была открыта первая линия электрического трамвая - по нынешней улице Бривибас, от часов «Лайма» до Воздушного моста. Особо подчёркивалось, что трамвай полностью построен в Риге.

Фото - president.lv, газеты "Час", "Тевия", "Яунакас Зиняс".