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Рисунки, образованные на полях с помощью растений, или так называемые круги на полях являются делом рук человека, а не инопланетян, как это часто преподносится в публичном пространстве. Об этом в эфире радио Baltkom заявил директор Латвийского центра исследований аномальных явлений UFOlats, физик Евгений Сидоров.

"Мы изучали пиктограммы на полях. Встречаются достаточно сложные структуры, не только круговые, но и различные линии, полосы, спирали и так далее. Мы изучали их с нашими коллегами в Польше, в Латвии, проводили множество экспериментов, наблюдений. И пришли к выводу, что пиктограммы - это дело рук людей. Более того - сегодня появилось такое направление, как ландшафтный дизайн. Им занимаются художники и, кстати, математики. Потому что прежде чем изображать что-либо на поле - а это ткань - они на компьютере, с помощью программ разрабатывают весь алгоритм рисования на поле. Это один аспект. А второй - это то, что надо использовать биологические особенности данного злака. Это важный момент, чтобы пиктограмма была максимально аутентична. И пока что нет ни одного признака, о котором можно было бы сказать, что это не может сделать человек. Да, структура сложная, но это вопрос времени. Уложить колосья - нет проблем, изогнуть - тоже нет проблем, если учитывать биологические особенности", - рассказал Сидоров.

Добавим, о причинах возникновения кругов на полях по-прежнему высказываются различные гипотезы: от того, что они являются делом рук человека, до альтернативных версий - микро-смерч, шаровые молнии, действия инопланетян и прочее.